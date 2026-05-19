Forza Horizon 6 è disponibile da oggi su PC e Xbox Series X|S: parte la prima serie di eventi

Come è ormai noto, Forza Horizon 6 è disponibile da oggi su PC e Xbox Series X|S, sbloccato già da alcune ore in versione digitale e ovviamente anche attraverso Game Pass Ultimate e PC Game Pass: con il lancio odierno parte inoltre la prima serie di eventi ufficiali all'interno del gioco.

Forza Horizon 6 Series 1 si intitola Welcome to Japan e introduce una serie di corse e ricompense che si svolgono dal 21 maggio al 18 giugno, consentendo di ottenere diverse auto esclusive e vari altri premi avanzando all'interno del gioco.

Oltre alla progressione all'interno del Festival, Forza Horizon 6, come i precedenti, propone anche diverse altre possibilità di avanzamento e sfide da portare a termine, legate al multiplayer online e non, per ottenere vari premi aggiuntivi.