Forza Horizon 6 è disponibile da oggi su PC e Xbox Series X|S: parte la prima serie di eventi

Come è ormai noto, Forza Horizon 6 è disponibile da oggi su PC e Xbox Series X|S, sbloccato già da alcune ore in versione digitale e ovviamente anche attraverso Game Pass Ultimate e PC Game Pass: con il lancio odierno parte inoltre la prima serie di eventi ufficiali all'interno del gioco.
Forza Horizon 6 Series 1 si intitola Welcome to Japan e introduce una serie di corse e ricompense che si svolgono dal 21 maggio al 18 giugno, consentendo di ottenere diverse auto esclusive e vari altri premi avanzando all'interno del gioco.
Oltre alla progressione all'interno del Festival, Forza Horizon 6, come i precedenti, propone anche diverse altre possibilità di avanzamento e sfide da portare a termine, legate al multiplayer online e non, per ottenere vari premi aggiuntivi.
Le auto in palio
Le ricompense sono ovviamente legate soprattutto alle macchine di produzione giapponese, visto che questo è il tema principale di questo capitolo, ma il garage comprende anche molte altre auto provenienti da altri paesi.
Dopo aver visto il bellissimo trailer di lancio, siamo dunque pronti a partire nella nuova mappa giapponese, con il prossimo avvio anche delle stagioni.
Queste sono le auto che possono essere conquistate durante la Series 1 di Forza Horizon 6:
- 2008 Mazda Furai
- 2010 Nissan 370Z
- 1999 Toyota Altezza RS200 Z EDITION
- 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR
- 1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec
- 1991 Honda CR-X SiR
- 2019 Subaru STI S209
- 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37
- 1996 Toyota Starlet Glanza V
- 1974 Toyota Corolla SR5
Playground Games ha introdotto in quest capitolo anche una nuova caratteristica che ricompensa i giocatori che prendono parte in maniera continuativa al sistema della playlist del Festival: gli History Rewards includono auto esclusive che possono essere sbloccate in base alla quantità di punti accumulati nelle Playlist complessivamente.
Tra i contenuti a pagamento, è ora disponibile il pacchetto Time Attack Car Pack, mentre il Car Pass porta auto settimanali nel garage per le prossime 30 settimane (all'interno anche dell'edizione Premium).
Queste sono le prime quattro auto del Car Pass per il primo mese:
- 1990 Nissan #12 Skyline GT-R (BNR32 Gr. A) JTC
- 2024 Koenigsegg Gemera
- 1972 Datsun #269 Attacking the Clock Racing 240Z 'All Carbon Hill Climb Beast'
- 2008 Honda Civic Type R (FD2)
Per il resto, abbiamo visto che il gioco ha superato già 1,3 milioni di giocatori e fatto il record su Steam prima ancora del suo lancio ufficiale, a questo punto attendiamo di conoscere i numeri a cui arriverà da oggi.
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