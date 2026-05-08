Forza Horizon 6 si mostra in un bellissimo trailer di lancio per PC e Xbox

Ora, il team ha reso disponibile il trailer di lancio per le versioni PC e Xbox .

Il trailer di lancio di Forza Horizon 6

Ricordiamo infatti che Forza Horizon 6 arriverà il 19 maggio ma solo su Xbox e computer. La versione PlayStation, già ufficialmente confermata, arriverà in una data ancora da definire nel corso del 2026.

Il filmato ci permette di ammirare le bellissime lande nipponiche che potremo esplorare con le oltre 550 vere automobili presenti in Forza Horizon 6. Ci sarà spazio sia per le aree più rurali del Giappone, con ampi campi di fiori e foreste verdeggianti, così come le strette curve montane dove mettere alla prova le nostre derapate, senza dimenticare ovviamente ambienti cittadini, compresa Tokyo.

Ovviamente, Forza Horizon 6 sarà giocabile anche tramite Xbox Game Pass, sia tramite Ultimate che tramite l'abbonamento per PC.

Ricordiamo infine che Forza Horizon 6 ha svelato le modalità grafiche e non solo: lo sviluppo è terminato, non ci saranno ritardi.