3

Forza Horizon 6 si mostra in un bellissimo trailer di lancio per PC e Xbox

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer per Forza Horizon 6, il nuovo gioco di guida in arrivo a breve su PC e Xbox. La versione PlayStation 5 non ha ancora una data di uscita precisa.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/05/2026
Un'auto in Forza Horizon 6 davanti a una casa giapponese
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Articoli News Video Immagini

Uno dei grandi giochi di Microsoft in arrivo a breve termine è Forza Horizon 6, il nuovo gioco di guida a mappa aperta che permetterà ai fan di esplorare le bellissime terre del Giappone.

Ora, il team ha reso disponibile il trailer di lancio per le versioni PC e Xbox.

Il trailer di lancio di Forza Horizon 6

Ricordiamo infatti che Forza Horizon 6 arriverà il 19 maggio ma solo su Xbox e computer. La versione PlayStation, già ufficialmente confermata, arriverà in una data ancora da definire nel corso del 2026.

Il filmato ci permette di ammirare le bellissime lande nipponiche che potremo esplorare con le oltre 550 vere automobili presenti in Forza Horizon 6. Ci sarà spazio sia per le aree più rurali del Giappone, con ampi campi di fiori e foreste verdeggianti, così come le strette curve montane dove mettere alla prova le nostre derapate, senza dimenticare ovviamente ambienti cittadini, compresa Tokyo.

Annunciati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio, con Forza Horizon 6 e Subnautica 2 Annunciati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio, con Forza Horizon 6 e Subnautica 2

Ovviamente, Forza Horizon 6 sarà giocabile anche tramite Xbox Game Pass, sia tramite Ultimate che tramite l'abbonamento per PC.

Ricordiamo infine che Forza Horizon 6 ha svelato le modalità grafiche e non solo: lo sviluppo è terminato, non ci saranno ritardi.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Forza Horizon 6 si mostra in un bellissimo trailer di lancio per PC e Xbox