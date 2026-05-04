Forza Horizon 6 svela le modalità grafiche e non solo: lo sviluppo è terminato, non ci saranno ritardi

Forza Horizon 6 è ufficialmente arrivato alla fine dello sviluppo e questo significa che i videogiocatori possono dare per assicurata la data di uscita, fissata per il 19 maggio 2026 su PC e Xbox Series (e su Game Pass sin dal lancio).
Vediamo cosa è stato indicato dagli sviluppatori tramite il sito ufficiale.
Il precaricamento, le modalità grafiche e i nuovi dettagli su Forza Horizon 6
Forza Horizon 6 può essere già ora precaricato su Xbox Series e su PC tramite l'app Xbox (il preload su Steam arriverà "presto"): è possibile scaricare l'intero gioco già ora, così da iniziare immediatamente a giocare quando sarà disponibile. Il gioco pesa 135 GB su Xbox Series X, 130 GB su Series S e 160 GB su PC (SSD obbligatorio). È possibile fare il precaricamento se si ha prenotato il gioco (qualsiasi edizione) o se si è abbonati a Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Se contate di comprare il gioco su disco, potete usare l'app Xbox per mobile per scaricare i dati di gioco dallo store senza prenotarlo: servirà il disco per avviare il gioco, ovviamente. Chi compra la Premium Edition o il Premium Upgrade potrà iniziare a giocare 4 giorni prima, il 15 maggio.
Parlando della colonna sonora, gli autori hanno svelato che ci saranno 9 stazioni radio tra le quali scegliere: Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party, Horizon XS, Hospital Records, Gacha City Radio, Sub Pop Records, Horizon Wave, Horizon Opus. Tramite i social media, verranno svelate le tracce musicali di ogni stazione, ma per il momento ne conosciamo già due: Bass Arena e XS. Qui sotto trovare le liste.
Horizon Bass Arena:
- Feiertag - Embers
- Haywyre - Chromatically
- Ninajirachi - Infohazard
- Rusko - Rubix Cube
- Daniel Allan - Can It Be Easy (feat. Lyrah)
- Lindstrøm - Cirkl
- ALIGN - Walls (feat. ellie d.)
- Confidence Man - I CAN'T LOSE YOU
- Dom Dolla, Daya - Dreamin (Eli Brown Remix)
- Grey - IDK
- Milk Talk - Sayonara Alpinist (Macroxx 82-99 Remix)
- Pretty Girl - Rewind
- Subtronics - Friends (feat. Linney)
- Camden Cox, Punctual, Shift K3Y - Surround Me
- FISHER - Stay
- Gryffin - Spin Me Slowly (feat. Julia Church)
- it's murph, Emi Grace - Stone Cold Eyes
- Punctual - Eden (feat. Hannah Boleyn)
- TEED - The Echo
- Tourist - Outside
- Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings (Odd Mob Remix)
- Anna Lunoe - Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)
- ISOxo - how2fly
- Snakehips - Pipe Down (feat. DijahSB)
- Marshall Jefferson, Bart Skils - Sweet Harmony
- DLG., Yung Bae - On The Dash
- Urbandawn - Yuki Touge
Horizon XS:
- A Day To Remember - Bad Blood
- BABYMETAL - ー白炎ー (White Flame)
- Sleep Theory - III
- Rise Against - I Want It All
- Biffy Clyro - Friendshipping
- Coheed and Cambria - Searching for Tomorrow
- Linkin Park - Up From The Bottom
- PassCode - Ray
- Poppy - new way out
- Snõõper - Worldwide
- Spiritbox - Keep Sweet
- Turnstile - SOLE
- BABYMETAL - Gimme Chocolate!!
- Spiritual Cramp - Go Back Home
- Ecca Vandal - VERTICAL WORLDS
- BAND-MAID - What is justice?
- Coach Party - Disco Dream
- GOKUMON(UchikubiGokumonDoukoukai) - hatarakitakunai
- Pendulum, AWOLNATION - Guiding Lights
- South Arcade - Drive Myself Home
- Teen Mortgage - Disappear
- Bearings - Comfort Company
- Death Lens - Power
- ONE OK ROCK - Dystopia (Japanese Version)
- Witch Post - The Wolf
Per quanto riguarda invece le modalità grafiche, su Xbox Series X si potrà giocare in modalità Qualità (4K e 30 FPS con fedeltà visiva elevata) o in modalità Prestazioni (4K dinamico e 60 FPS stabili). Su Xbox Series S, invece, la modalità Qualità arriva a 1440p e 30 FPS, mentre la modalità Prestazioni si ferma a 1080p e 60 FPS: in entrambi i casi parliamo di risoluzione dinamica che mira a mantenere il proprio obiettivo di frame per secondo.
Ecco infine le ricompense per chi ha giocato altri giochi della serie (il gioco lo verifica tramite la Gamertag):
- Forza Motorsport - 2024 Chevrolet Corvette E-Ray
- Forza Horizon 5 - 2021 Mercedes-AMG ONE
- Forza Horizon 4 - 2016 Aston Martin Vulcan
- Forza Horizon 3 - 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4
- Forza Horizon 2 - 2014 Lamborghini Huracán LP-610-4
- Forza Horizon - 2013 Dodge SRT Viper GTS
Ricordiamo infine che abbiamo già avuto modo di provare Forza Horizon 6.