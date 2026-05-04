Forza Horizon 6 svela le modalità grafiche e non solo: lo sviluppo è terminato, non ci saranno ritardi

Forza Horizon 6 è ufficialmente arrivato alla fine dello sviluppo e questo significa che i videogiocatori possono dare per assicurata la data di uscita, fissata per il 19 maggio 2026 su PC e Xbox Series (e su Game Pass sin dal lancio) .

Il precaricamento, le modalità grafiche e i nuovi dettagli su Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 può essere già ora precaricato su Xbox Series e su PC tramite l'app Xbox (il preload su Steam arriverà "presto"): è possibile scaricare l'intero gioco già ora, così da iniziare immediatamente a giocare quando sarà disponibile. Il gioco pesa 135 GB su Xbox Series X, 130 GB su Series S e 160 GB su PC (SSD obbligatorio). È possibile fare il precaricamento se si ha prenotato il gioco (qualsiasi edizione) o se si è abbonati a Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Se contate di comprare il gioco su disco, potete usare l'app Xbox per mobile per scaricare i dati di gioco dallo store senza prenotarlo: servirà il disco per avviare il gioco, ovviamente. Chi compra la Premium Edition o il Premium Upgrade potrà iniziare a giocare 4 giorni prima, il 15 maggio.

Parlando della colonna sonora, gli autori hanno svelato che ci saranno 9 stazioni radio tra le quali scegliere: Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party, Horizon XS, Hospital Records, Gacha City Radio, Sub Pop Records, Horizon Wave, Horizon Opus. Tramite i social media, verranno svelate le tracce musicali di ogni stazione, ma per il momento ne conosciamo già due: Bass Arena e XS. Qui sotto trovare le liste.

Horizon Bass Arena:

Feiertag - Embers

Haywyre - Chromatically

Ninajirachi - Infohazard

Rusko - Rubix Cube

Daniel Allan - Can It Be Easy (feat. Lyrah)

Lindstrøm - Cirkl

ALIGN - Walls (feat. ellie d.)

Confidence Man - I CAN'T LOSE YOU

Dom Dolla, Daya - Dreamin (Eli Brown Remix)

Grey - IDK

Milk Talk - Sayonara Alpinist (Macroxx 82-99 Remix)

Pretty Girl - Rewind

Subtronics - Friends (feat. Linney)

Camden Cox, Punctual, Shift K3Y - Surround Me

FISHER - Stay

Gryffin - Spin Me Slowly (feat. Julia Church)

it's murph, Emi Grace - Stone Cold Eyes

Punctual - Eden (feat. Hannah Boleyn)

TEED - The Echo

Tourist - Outside

Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings (Odd Mob Remix)

Anna Lunoe - Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)

ISOxo - how2fly

Snakehips - Pipe Down (feat. DijahSB)

Marshall Jefferson, Bart Skils - Sweet Harmony

DLG., Yung Bae - On The Dash

Urbandawn - Yuki Touge

Horizon XS:

A Day To Remember - Bad Blood

BABYMETAL - ー白炎ー (White Flame)

Sleep Theory - III

Rise Against - I Want It All

Biffy Clyro - Friendshipping

Coheed and Cambria - Searching for Tomorrow

Linkin Park - Up From The Bottom

PassCode - Ray

Poppy - new way out

Snõõper - Worldwide

Spiritbox - Keep Sweet

Turnstile - SOLE

BABYMETAL - Gimme Chocolate!!

Spiritual Cramp - Go Back Home

Ecca Vandal - VERTICAL WORLDS

BAND-MAID - What is justice?

Coach Party - Disco Dream

GOKUMON(UchikubiGokumonDoukoukai) - hatarakitakunai

Pendulum, AWOLNATION - Guiding Lights

South Arcade - Drive Myself Home

Teen Mortgage - Disappear

Bearings - Comfort Company

Death Lens - Power

ONE OK ROCK - Dystopia (Japanese Version)

Witch Post - The Wolf

Per quanto riguarda invece le modalità grafiche, su Xbox Series X si potrà giocare in modalità Qualità (4K e 30 FPS con fedeltà visiva elevata) o in modalità Prestazioni (4K dinamico e 60 FPS stabili). Su Xbox Series S, invece, la modalità Qualità arriva a 1440p e 30 FPS, mentre la modalità Prestazioni si ferma a 1080p e 60 FPS: in entrambi i casi parliamo di risoluzione dinamica che mira a mantenere il proprio obiettivo di frame per secondo.

Ecco infine le ricompense per chi ha giocato altri giochi della serie (il gioco lo verifica tramite la Gamertag):

Forza Motorsport - 2024 Chevrolet Corvette E-Ray

Forza Horizon 5 - 2021 Mercedes-AMG ONE

Forza Horizon 4 - 2016 Aston Martin Vulcan

Forza Horizon 3 - 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4

Forza Horizon 2 - 2014 Lamborghini Huracán LP-610-4

Forza Horizon - 2013 Dodge SRT Viper GTS

Ricordiamo infine che abbiamo già avuto modo di provare Forza Horizon 6.