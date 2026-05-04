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Forza Horizon 6 svela le modalità grafiche e non solo: lo sviluppo è terminato, non ci saranno ritardi

Tramite il sito ufficiale, gli autori di Forza Horizon 6 hanno svelato una serie di nuovi dettagli sul videogioco, compreso il precaricamento, la fine dello sviluppo e le modalità grafiche.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/05/2026
Un'auto con il monte Fuji sullo sfondo in Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Forza Horizon 6 è ufficialmente arrivato alla fine dello sviluppo e questo significa che i videogiocatori possono dare per assicurata la data di uscita, fissata per il 19 maggio 2026 su PC e Xbox Series (e su Game Pass sin dal lancio).

Vediamo cosa è stato indicato dagli sviluppatori tramite il sito ufficiale.

Il precaricamento, le modalità grafiche e i nuovi dettagli su Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 può essere già ora precaricato su Xbox Series e su PC tramite l'app Xbox (il preload su Steam arriverà "presto"): è possibile scaricare l'intero gioco già ora, così da iniziare immediatamente a giocare quando sarà disponibile. Il gioco pesa 135 GB su Xbox Series X, 130 GB su Series S e 160 GB su PC (SSD obbligatorio). È possibile fare il precaricamento se si ha prenotato il gioco (qualsiasi edizione) o se si è abbonati a Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Se contate di comprare il gioco su disco, potete usare l'app Xbox per mobile per scaricare i dati di gioco dallo store senza prenotarlo: servirà il disco per avviare il gioco, ovviamente. Chi compra la Premium Edition o il Premium Upgrade potrà iniziare a giocare 4 giorni prima, il 15 maggio.

Parlando della colonna sonora, gli autori hanno svelato che ci saranno 9 stazioni radio tra le quali scegliere: Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party, Horizon XS, Hospital Records, Gacha City Radio, Sub Pop Records, Horizon Wave, Horizon Opus. Tramite i social media, verranno svelate le tracce musicali di ogni stazione, ma per il momento ne conosciamo già due: Bass Arena e XS. Qui sotto trovare le liste.

Horizon Bass Arena:

  • Feiertag - Embers
  • Haywyre - Chromatically
  • Ninajirachi - Infohazard
  • Rusko - Rubix Cube
  • Daniel Allan - Can It Be Easy (feat. Lyrah)
  • Lindstrøm - Cirkl
  • ALIGN - Walls (feat. ellie d.)
  • Confidence Man - I CAN'T LOSE YOU
  • Dom Dolla, Daya - Dreamin (Eli Brown Remix)
  • Grey - IDK
  • Milk Talk - Sayonara Alpinist (Macroxx 82-99 Remix)
  • Pretty Girl - Rewind
  • Subtronics - Friends (feat. Linney)
  • Camden Cox, Punctual, Shift K3Y - Surround Me
  • FISHER - Stay
  • Gryffin - Spin Me Slowly (feat. Julia Church)
  • it's murph, Emi Grace - Stone Cold Eyes
  • Punctual - Eden (feat. Hannah Boleyn)
  • TEED - The Echo
  • Tourist - Outside
  • Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings (Odd Mob Remix)
  • Anna Lunoe - Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)
  • ISOxo - how2fly
  • Snakehips - Pipe Down (feat. DijahSB)
  • Marshall Jefferson, Bart Skils - Sweet Harmony
  • DLG., Yung Bae - On The Dash
  • Urbandawn - Yuki Touge

Horizon XS:

  • A Day To Remember - Bad Blood
  • BABYMETAL - ー白炎ー (White Flame)
  • Sleep Theory - III
  • Rise Against - I Want It All
  • Biffy Clyro - Friendshipping
  • Coheed and Cambria - Searching for Tomorrow
  • Linkin Park - Up From The Bottom
  • PassCode - Ray
  • Poppy - new way out
  • Snõõper - Worldwide
  • Spiritbox - Keep Sweet
  • Turnstile - SOLE
  • BABYMETAL - Gimme Chocolate!!
  • Spiritual Cramp - Go Back Home
  • Ecca Vandal - VERTICAL WORLDS
  • BAND-MAID - What is justice?
  • Coach Party - Disco Dream
  • GOKUMON(UchikubiGokumonDoukoukai) - hatarakitakunai
  • Pendulum, AWOLNATION - Guiding Lights
  • South Arcade - Drive Myself Home
  • Teen Mortgage - Disappear
  • Bearings - Comfort Company
  • Death Lens - Power
  • ONE OK ROCK - Dystopia (Japanese Version)
  • Witch Post - The Wolf
Forza Horizon 6 svela nuovi dettagli su sfide, Festival playlist e auto aftermarket Forza Horizon 6 svela nuovi dettagli su sfide, Festival playlist e auto aftermarket

Per quanto riguarda invece le modalità grafiche, su Xbox Series X si potrà giocare in modalità Qualità (4K e 30 FPS con fedeltà visiva elevata) o in modalità Prestazioni (4K dinamico e 60 FPS stabili). Su Xbox Series S, invece, la modalità Qualità arriva a 1440p e 30 FPS, mentre la modalità Prestazioni si ferma a 1080p e 60 FPS: in entrambi i casi parliamo di risoluzione dinamica che mira a mantenere il proprio obiettivo di frame per secondo.

Ecco infine le ricompense per chi ha giocato altri giochi della serie (il gioco lo verifica tramite la Gamertag):

  • Forza Motorsport - 2024 Chevrolet Corvette E-Ray
  • Forza Horizon 5 - 2021 Mercedes-AMG ONE
  • Forza Horizon 4 - 2016 Aston Martin Vulcan
  • Forza Horizon 3 - 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4
  • Forza Horizon 2 - 2014 Lamborghini Huracán LP-610-4
  • Forza Horizon - 2013 Dodge SRT Viper GTS

Ricordiamo infine che abbiamo già avuto modo di provare Forza Horizon 6.

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