Per il producer di Resident Evil Requiem le critiche alla Grace “migliorata” con DLSS 5 sono positive

Per Masato Kumzawa, producer di Resident Evil Requiem, le tante critiche viste in rete per la versione di Grace potenziata tramite l'IA con DLSS 5 sono per certi versi "positive", perché dimostrano che Capcom ha fatto centro con il design originale del personaggio, al punto che i fan percepiscono qualsiasi modifica come peggiorativa.

Facciamo un passo indietro per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. A marzo NVIDIA ha presentato il DLSS 5, una tecnologia che, secondo la compagnia, "introduce un modello di rendering neurale in tempo reale che infonde ai pixel illuminazione e materiali fotorealistici" e che "consente agli sviluppatori di videogiochi di offrire un nuovo livello di grafica computerizzata fotorealistica". Per mostrare l'impatto del sistema, NVIDIA ha utilizzato esempi tratti da vari giochi, tra cui Resident Evil Requiem.

Tra questi è finito sotto i riflettori il volto di Grace, che appariva più definito, con lineamenti più marcati e una resa più "pulita" rispetto al rendering tradizionale. Tuttavia, molti fan non hanno apprezzato il risultato: secondo loro, il DLSS 5 applica una sorta di "beauty filter" basato sull'IA che tende a rendere i volti troppo levigati e artificiali, con un effetto quasi da AI‑slop, lontano dal design originale pensato dagli artisti di Capcom.