La demo di Resident Evil Requiem ora è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC

Si tratta di una piccola sorpresa, considerando che gli stessi sviluppatori, prima della pubblicazione, avevano precisato di non avere alcun piano per una versione di prova . Evidentemente qualcosa si è mosso dopo il lancio, portando Capcom a rendere disponibile la demo.

Capcom ha pubblicato poche ore fa la demo di Resident Evil Requiem , ora scaricabile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC .

Una breve demo, senza dati trasferibili

Secondo quanto comunicato da Capcom, la demo permette di giocare "una parte delle fasi iniziali" dell'avventura, così da offrire un primo assaggio del nuovo capitolo survival horror. I salvataggi della demo non saranno trasferibili nel gioco completo.

Segnaliamo inoltre che il titolo è attualmente in promozione sul PlayStation Store per i Days of Play: l'edizione standard è acquistabile a 55,99 euro (‑30%), mentre la Deluxe Edition è proposta a 62,99 euro, anch'essa con sconto del 30%.

Forte di oltre 7 milioni di copie vendute in meno di due mesi, Requiem ha infranto ogni record della serie e riporta i giocatori nella leggendaria Raccoon City, epicentro del disastro biologico che ha segnato l'universo di Resident Evil. Il gioco alterna sequenze stealth nei panni dell'analista dell'FBI Grace Ashcroft a sezioni più action con Leon S. Kennedy, valorizzando la doppia anima del gameplay. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil Requiem.