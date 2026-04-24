Resident Evil Requiem ha raggiunto un altro record di vendite, sta andando meglio di tutti gli altri capitoli

Resident Evil Requiem ha ufficialmente toccato quota 7 milioni di copie vendute. Il dato, curiosamente, non arriva da Capcom ma da una foto pubblicata dal director Koshi Nakanishi: nell'immagine compaiono due torte dedicate ai protagonisti Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft, accompagnate dal riferimento al nuovo traguardo.

Si tratta di numeri eccezionali, considerando che il gioco è uscito il 27 febbraio, quindi meno di due mesi fa. L'ultimo aggiornamento risaliva al 16 marzo, quando Requiem aveva già superato i 6 milioni: significa che nell'ultimo mese ha aggiunto un altro milione di copie, segno che, al netto di un inevitabile calo fisiologico post‑lancio, il titolo sta mantenendo vendite molto elevate, persino rispetto agli standard della serie.