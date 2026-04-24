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Resident Evil Requiem ha raggiunto un altro record di vendite, sta andando meglio di tutti gli altri capitoli

Resident Evil Requiem continua a macinare record: il nuovo capitolo della serie raggiunge 7 milioni di copie in meno di due mesi, superando il ritmo di vendita di tutti gli altri episodi principali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/04/2026
Uno zombie di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Resident Evil Requiem ha ufficialmente toccato quota 7 milioni di copie vendute. Il dato, curiosamente, non arriva da Capcom ma da una foto pubblicata dal director Koshi Nakanishi: nell'immagine compaiono due torte dedicate ai protagonisti Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft, accompagnate dal riferimento al nuovo traguardo.

Si tratta di numeri eccezionali, considerando che il gioco è uscito il 27 febbraio, quindi meno di due mesi fa. L'ultimo aggiornamento risaliva al 16 marzo, quando Requiem aveva già superato i 6 milioni: significa che nell'ultimo mese ha aggiunto un altro milione di copie, segno che, al netto di un inevitabile calo fisiologico post‑lancio, il titolo sta mantenendo vendite molto elevate, persino rispetto agli standard della serie.

Meglio anche di Resident Evil 4 Remake

Per fare un confronto, Resident Evil 4 Remake impiegò quasi un anno per raggiungere i 7 milioni. Requiem dunque si riconferma come il capitolo venduto più velocemente della serie e sembra ormai lanciatissimo verso la top 10 dei giochi Capcom più venduti di sempre, dove la soglia d'ingresso è attualmente rappresentata da Resident Evil 3 Remake con 10,9 milioni di copie.

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Resident Evil Requiem potrebbe ricevere la modalità Mercenari Resident Evil Requiem potrebbe ricevere la modalità Mercenari

Nel frattempo, Capcom ha festeggiato anche il lancio "estremamente positivo" di Pragmata, che ha totalizzato un milione di copie nelle prime 48 ore. Il 2026 si sta quindi rivelando un anno particolarmente brillante per la compagnia giapponese, che ha ricordato l'arrivo di almeno un altro titolo di grande rilievo entro fine anno.

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