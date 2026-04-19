Stando a un paio di indizi piuttosto interessanti, Resident Evil Requiem potrebbe ricevere la modalità Mercenari, un contenuto ormai tradizionale per i vari episodi della serie survival horror prodotta da Capcom.
In primo luogo c'è stata un'operazione di datamining che sembrerebbe aver rivelato tracce musicali inedite nei file del gioco: si tratta di una decina di brani che non presentano titoli particolarmente indicativi, ma che vantano caratteristiche che hanno subito attirato l'attenzione degli utenti.
Alcuni di questi pezzi, in particolare, sembrano puntare su sonorità più frenetiche e cariche di tensione rispetto alla colonna sonora principale, richiamando lo stile tipico della modalità Mercenari, in cui ci si trova a combattere contro ondate di nemici con un tempo limite.
Non è ancora chiaro se le tracce trapelate finiranno effettivamente nel gioco, ma il contesto generale rende plausibile l'ipotesi della modalità Mercenari. Del resto Capcom aveva già confermato a marzo l'arrivo di diversi contenuti post-lancio, fra cui un misterioso "mini-gioco" previsto proprio per maggio.
E il secondo indizio?
Il secondo inizio arriva da Angela Sant'Albano, l'attrice che interpreta Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem, che nel corso di un'intervista ha rivelato di aver vestito nuovamente i panni del personaggio poco tempo fa.
Che si tratti della modalità Mercenari o di un altro contenuto, sembra proprio non ci siano dubbi che l'esperienza di Requiem tornerà con delle novità a breve: staremo a vedere.