Resident Evil Requiem: Denuvo è già stato bucato

L'ultima versione del sistema anti tamper Denuvo , installata in Resident Evil Requiem di Capcom, è stata bucata . A compiere l'impresa in tempi record è stato l'hacker chiamato "voices38", che è riuscito a farcela in appena un mese e mezzo dall'uscita del gioco, avvenuta il 27 febbraio. Insomma, Denuvo non è diventato insuperabile, come credevano alcuni.

Pirati all'arrembaggio

Ora, va detto che in realtà c'era già un bypass dell'Hypervisor, ma voices38 ha realizzato una soluzione considerata "sicura" per gli utenti. Il precedente metodo costringeva infatti a disattivare alcune importanti funzioni di sicurezza di Windows, aprendo delle autostrade nei sistemi degli utenti. La crack di voices38, al contrario, non richiede alcuna manomissione del sistema operativo.

Dal punto di vista prettamente tecnico, viene ribadito un concetto chiave: Denuvo non viene eliminato, ma semplicemente aggirato. Il software anti-manomissione continuerà a operare in background; di conseguenza, realizzare test o confronti prestazionali tra la versione originale e quella piratata risulterebbe del tutto inutile.

Ora bisogna vedere come reagirà Irdeto, l'etichetta che possiede Denuvo. Stando a quanto trapelato, l'azienda si sarebbe già messa al lavoro per irrobustire ulteriormente il sistema in risposta sia al bypass dell'Hypervisor, sia al nuovo attacco di voices38. Resta da capire quale sarà il primo videogioco a implementare la futura, e teoricamente più sicura, iterazione di Denuvo.

Giusto anche ricordare che siamo completamente contro la pirateria informatica. L'invito, quindi, è quello di comprare i giochi originali. La competizione tra hacker e Denuvo è però interessante di suo, perché può essere considerata il più recente capitolo della gara tra guardie e ladri che caratterizza il mondo dei videogiochi fin dai suoi esordi.