Record storico per TSMC: il fatturato del primo trimestre 2026 vola a 35 miliardi di dollari grazie alla domanda di chip IA

Questi risultati superano le stime del mercato e si posizionano nella fascia alta della guida fornita dall'azienda stessa. Il volano principale di questa crescita è l'interesse inarrestabile per le applicazioni di intelligenza artificiale .

Il fatturato del periodo gennaio-marzo ha raggiunto la cifra record di 1,134 trilioni di dollari taiwanesi (circa 35,71 miliardi di dollari americani), segnando un incremento del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il panorama tecnologico del 2026 vede un protagonista indiscusso: TSMC. Il più grande produttore di chip al mondo ha chiuso il primo trimestre dell'anno con una performance finanziaria che ha lasciato sbalorditi gli analisti .

TSMC e il controllo del mercato

Giganti come NVIDIA dipendono totalmente dalle linee produttive avanzate di TSMC per i loro chip IA, e questa domanda ha ampiamente compensato il calo fisiologico della richiesta di semiconduttori per l'elettronica di consumo che aveva caratterizzato il periodo post-pandemia.

Tuttavia, il successo di TSMC avviene in un contesto macroeconomico complesso. Il protrarsi del conflitto in Medio Oriente sta causando un aumento dei costi energetici e instabilità nei mercati globali. Alcuni analisti temono che questi fattori possano rallentare gli investimenti nei data center IA.

Nonostante ciò, il sentiment degli investitori rimane estremamente positivo: le azioni TSMC quotate a Taipei hanno guadagnato il 29% dall'inizio dell'anno, superando ampiamente l'indice di riferimento.