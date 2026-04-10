Record storico per TSMC: il fatturato del primo trimestre 2026 vola a 35 miliardi di dollari grazie alla domanda di chip IA

Il panorama tecnologico del 2026 vede un protagonista indiscusso: TSMC. Il più grande produttore di chip al mondo ha chiuso il primo trimestre dell'anno con una performance finanziaria che ha lasciato sbalorditi gli analisti.
Il fatturato del periodo gennaio-marzo ha raggiunto la cifra record di 1,134 trilioni di dollari taiwanesi (circa 35,71 miliardi di dollari americani), segnando un incremento del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Questi risultati superano le stime del mercato e si posizionano nella fascia alta della guida fornita dall'azienda stessa. Il volano principale di questa crescita è l'interesse inarrestabile per le applicazioni di intelligenza artificiale.
TSMC e il controllo del mercato
Giganti come NVIDIA dipendono totalmente dalle linee produttive avanzate di TSMC per i loro chip IA, e questa domanda ha ampiamente compensato il calo fisiologico della richiesta di semiconduttori per l'elettronica di consumo che aveva caratterizzato il periodo post-pandemia.
Tuttavia, il successo di TSMC avviene in un contesto macroeconomico complesso. Il protrarsi del conflitto in Medio Oriente sta causando un aumento dei costi energetici e instabilità nei mercati globali. Alcuni analisti temono che questi fattori possano rallentare gli investimenti nei data center IA.
Nonostante ciò, il sentiment degli investitori rimane estremamente positivo: le azioni TSMC quotate a Taipei hanno guadagnato il 29% dall'inizio dell'anno, superando ampiamente l'indice di riferimento.
Le previsioni sul futuro di TSMC
L'ottimismo non riguarda solo il passato recente, ma si estende al prossimo futuro. Gli analisti hanno già rivisto al rialzo le previsioni per il trimestre aprile-giugno, stimando un fatturato record di 1,2 trilioni di dollari taiwanesi, scommettendo sul fatto che la limitata capacità produttiva per i chip avanzati permetterà a TSMC di mantenere margini elevatissimi.
Anche la connazionale Foxconn ha riportato risultati simili con una crescita del 30%, confermando che l'intera infrastruttura legata all'IA sta vivendo un'epoca d'oro.
Il prossimo 16 aprile, quando TSMC pubblicherà i guadagni dettagliati e l'outlook aggiornato, il mercato avrà la conferma definitiva se questa corsa dei chip potrà continuare a sfidare le turbolenze geopolitiche globali.