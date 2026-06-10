Samsung avvia "AI Transformation" per portare l’intelligenza artificiale in ogni divisione del gruppo

Samsung ha annunciato una nuova strategia aziendale denominata "AI Transformation", un progetto di ampia portata che mira a introdurre l'intelligenza artificiale in modo capillare all'interno delle attività del gruppo.
L'iniziativa, resa nota ieri, 9 giugno 2026, punta a incrementare la produttività, ottimizzare i processi interni e favorire un utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie basate sull'AI in tutte le aree operative dell'azienda.
Uno degli elementi centrali del programma riguarda la disponibilità di strumenti di intelligenza artificiale generativa per i dipendenti. Samsung prevede infatti di consentire l'accesso a piattaforme esterne ampiamente utilizzate nel settore, tra cui ChatGPT, Gemini e Claude.
L'impatto dell'IA sulla formazione per i dipendenti Samsung
La formazione rappresenta un altro pilastro fondamentale dell'iniziativa. Samsung intende fornire competenze specifiche sull'intelligenza artificiale all'intera forza lavoro, composta da circa 280.000 persone, entro la fine del 2026. L'obiettivo è garantire che ogni dipendente possa comprendere e sfruttare efficacemente le nuove tecnologie introdotte dall'azienda.
Il percorso di aggiornamento partirà dai livelli più alti della struttura organizzativa. Circa 50 presidenti delle società del gruppo prenderanno parte a un AX Bootcamp della durata di due giorni presso l'istituto dedicato alla formazione delle risorse umane di Samsung.
Successivamente, anche i dirigenti senior, per un totale di circa 2.300 persone, saranno coinvolti in programmi formativi specifici della durata di tre giorni.
Samsung punta ad un'integrazione profonda dell'IA
Durante le sessioni dedicate alla leadership, Samsung dovrebbe inoltre presentare una visione strategica comune per l'intero gruppo, illustrando come l'intelligenza artificiale verrà applicata nelle diverse attività aziendali. Parallelamente, ogni società controllata dovrebbe dotarsi di reparti specializzati dedicati all'IA, con il compito di guidarne l'adozione e sviluppare competenze interne.
Questa iniziativa rappresenta uno dei più grandi investimenti di Samsung nell'intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali, segnando il passaggio da un utilizzo focalizzato sui prodotti a un'integrazione più profonda. Che cosa ne pensate di questa manovra del colosso coreano? Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti.
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