Gift card Nintendo eShop da 15€ in sconto su Instant Gaming per prepararvi alle lotte su Pokémon Champions

Su Instant Gaming è attualmente disponibile una promozione dedicata alle gift card Nintendo eShop da 15€, proposte a circa 13,89€ (IVA esclusa), con uno sconto pari al 7% rispetto al valore nominale. Si tratta di un taglio semplice ma molto richiesto, utilizzato per ricaricare il proprio account Nintendo e acquistare giochi, DLC e contenuti digitali direttamente dallo store ufficiale. Lo potete acquistare a questo link oppure usando il box qua sotto. Il codice viene consegnato in formato digitale e può essere riscattato in pochi secondi tramite Nintendo eShop, aggiungendo credito immediatamente al proprio account senza costi aggiuntivi o procedure complesse.