Gift card Nintendo eShop da 15€ in sconto su Instant Gaming per prepararvi alle lotte su Pokémon Champions

Su Instant Gaming è attualmente disponibile una promozione dedicata alle gift card Nintendo eShop da 15€, proposte a circa 13,89€ (IVA esclusa), con uno sconto pari al 7% rispetto al valore nominale. Si tratta di un taglio semplice ma molto richiesto, utilizzato per ricaricare il proprio account Nintendo e acquistare giochi, DLC e contenuti digitali direttamente dallo store ufficiale. Lo potete acquistare a questo link oppure usando il box qua sotto. Il codice viene consegnato in formato digitale e può essere riscattato in pochi secondi tramite Nintendo eShop, aggiungendo credito immediatamente al proprio account senza costi aggiuntivi o procedure complesse.
Gift card e abbonamenti scontati
La promozione non riguarda solo il formato da 15€, ma anche gli altri tagli disponibili. Le carte da 25€, 50€ e superiori risultano anch'esse scontate con percentuali simili, generalmente comprese tra il 7 e l'8 per cento, rendendo l'offerta complessiva piuttosto uniforme su tutta la gamma. Si tratta di una delle soluzioni più immediate per risparmiare sull'ecosistema Nintendo, soprattutto se si vuole acquistare il pacchetto introduttivo di Pokémon Champions o sottoscrivere l'abbonamento mensile.
Oltre alle gift card, ci sono anche diverse opzioni per l'acquisto di abbonamenti a Nintendo Switch Online. Il Nintendo Switch Online + Pacchetto di espansione (Famiglia) da 12 mesi viene proposto a 53€ (IVA esclusa) invece di 69,99€, con uno sconto del 23%. Il codice è digitale e riscattabile direttamente tramite Nintendo eShop. Una volta attivato, consente di condividere l'abbonamento fino a 8 account all'interno dello stesso gruppo famiglia, rendendolo particolarmente conveniente per chi divide il costo. Ci sono però anche altre opzioni per tutte le esigenze.