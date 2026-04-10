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Il controller Turtle Beach Victrix Pro per Xbox e PC è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo del controller Turtle Beach Victrix Pro per Xbox e PC.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/04/2026
Controller Turtle Beach Victrix Pro

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller Turtle Beach Victrix Pro per Xbox e PC: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 149,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicato cliccando sul banner qui in basso: Il Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded è un controller di fascia alta progettato per offrire prestazioni competitive e massima personalizzazione. Grazie alla tecnologia Hall-Effect integrata in tutti i moduli delle levette, garantisce una precisione eccezionale e una resistenza al drift.

Ulteriori dettagli sul controller

Tra le opzioni disponibili spicca la levetta da cecchino d'élite, pensata appositamente per i giocatori FPS che cercano il massimo controllo nei movimenti. Il comfort è un altro punto di forza: il modulo Fightpad a 6 pulsanti, ergonomicamente ottimizzato e dotato di microswitch Kailh, assicura una risposta rapida e precisa, perfetta per giochi competitivi e picchiaduro.

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Il design migliorato dei pulsanti permette una presa salda e un controllo superiore, degno di un utilizzo professionale. La personalizzazione è totale grazie ai tre moduli intercambiabili, ai tre D-pad esclusivi e alle diverse levette incluse. Infine, tramite l'app Victrix Control Hub su Xbox e PC è possibile configurare ogni dettaglio del controller.

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