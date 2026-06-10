Apple Watch Series 11 cala fino al suo minimo storico: lo smartwatch è scontatissimo su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sull'Apple Watch Series 11: l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 399€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner dedicato: L'acquisto è effettuabile anche a rate con il servizio dedicato di Amazon. Apple Watch Series 11 introduce nuove funzioni pensate per migliorare il monitoraggio del sonno e la gestione del riposo, offrendo agli utenti un controllo più preciso dei propri parametri vitali.
Il dispositivo consente infatti di ottenere informazioni avanzate sulla salute, inclusa la possibilità di ricevere notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa.
Ulteriori dettagli sull'Apple Watch
Il design è stato progettato per essere sottile e leggero, così da risultare confortevole durante l'intera giornata e anche durante il sonno. Questo permette un monitoraggio continuo, 24 ore su 24, senza compromettere il comfort dell'utente.
Per quanto riguarda il fitness, Series 11 offre strumenti evoluti per l'allenamento, come il ritmo definito, le zone di frequenza cardiaca e il carico di allenamento. L'autonomia arriva fino a 24 ore di utilizzo standard, mentre la ricarica rapida consente fino a 8 ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica.
La resistenza è stata migliorata grazie a un display più robusto, con vetro due volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente, e una certificazione di impermeabilità fino a 50 metri e protezione contro la polvere IP6X.
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