Apple Watch Series 11 cala fino al suo minimo storico: lo smartwatch è scontatissimo su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sull'Apple Watch Series 11: l'offerta prevede uno sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 399€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner dedicato: L'acquisto è effettuabile anche a rate con il servizio dedicato di Amazon. Apple Watch Series 11 introduce nuove funzioni pensate per migliorare il monitoraggio del sonno e la gestione del riposo, offrendo agli utenti un controllo più preciso dei propri parametri vitali.

Il dispositivo consente infatti di ottenere informazioni avanzate sulla salute, inclusa la possibilità di ricevere notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa.