Mercoledì Stagione 3 accoglie nel cast un volto famoso de Il Trono di Spade

Mercoledì Stagione 3 non richiederà tanto tempo come la seconda stagione, per la gioia dei fan. Si dovrà però attendere ancora un po' per vedere le nuove puntate, che includeranno svariati volti noti delle precedenti stagioni, insieme a nuovi nomi molto famosi come Winona Ryder, Eva Green e Chris Sarandon.
Ora, inoltre, sono stati svelati nuovi membri del cast, compresa un'attrice di primo piano de Il Trono di Spade.
I nuovi attori di Mercoledì Stagione 3
Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance sono stati aggiunti al cast di Mercoledì Stagione 3. Ricordiamo che Lena Headey è famosa per il ruolo di Cersei Lannister ne Il Trono di Spade. Purtroppo non sappiamo quali personaggi saranno interpretati da questi attori, ma sappiamo che sono "guest star", quindi avranno uno spazio ridotto.
Andrew McCarthy è invece noto da Orange is the New Black e The Blacklist, mentre James Lance è famoso per Marie Antoinette e Bronson. Dovremo attendere per scoprire di più sui loro personaggi.
Rimanendo in tema serie TV e Netflix, vi ricordiamo che Avatar: La Leggenda di Aang Stagione 2 ha una data di uscita.