Mercoledì Stagione 3 accoglie nel cast un volto famoso de Il Trono di Spade

I nuovi attori di Mercoledì Stagione 3

Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance sono stati aggiunti al cast di Mercoledì Stagione 3. Ricordiamo che Lena Headey è famosa per il ruolo di Cersei Lannister ne Il Trono di Spade. Purtroppo non sappiamo quali personaggi saranno interpretati da questi attori, ma sappiamo che sono "guest star", quindi avranno uno spazio ridotto.

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Andrew McCarthy è invece noto da Orange is the New Black e The Blacklist, mentre James Lance è famoso per Marie Antoinette e Bronson. Dovremo attendere per scoprire di più sui loro personaggi.

Rimanendo in tema serie TV e Netflix, vi ricordiamo che Avatar: La Leggenda di Aang Stagione 2 ha una data di uscita.