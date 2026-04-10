CMF Phone 3 Pro potrebbe introdurre diversi miglioramenti: ecco le specifiche trapelate

Sebbene non siano state ancora condivise immagini, sono trapelate le prime specifiche tecniche del prossimo CMF Phone 3 Pro. Secondo le recenti indiscrezioni, il nuovo smartphone di fascia media potrebbe debuttare già nei prossimi giorni, seguendo la scia del modello precedente presentato il 28 aprile 2025, e potrebbe portare con sé una serie di miglioramenti mirati e significativi. Come sempre, vi invitiamo comunque a prendere le informazioni con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali. Vediamo tutti i dettagli.