CMF Phone 3 Pro potrebbe introdurre diversi miglioramenti: ecco le specifiche trapelate

Sebbene non siano state ancora condivise immagini, sono trapelate le prime specifiche tecniche del prossimo CMF Phone 3 Pro. Secondo le recenti indiscrezioni, il nuovo smartphone di fascia media potrebbe debuttare già nei prossimi giorni, seguendo la scia del modello precedente presentato il 28 aprile 2025, e potrebbe portare con sé una serie di miglioramenti mirati e significativi. Come sempre, vi invitiamo comunque a prendere le informazioni con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali. Vediamo tutti i dettagli.
Le caratteristiche dello smartphone
A riportare queste informazioni in anteprima è la testata Android Headlines. Secondo quanto comunicato, lo smartphone sarà alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 4, passando quindi da MediaTek a Qualcomm (precisamente dal Dimensity 7300 Pro dello scorso anno). Dovremmo aspettarci dei miglioramenti anche per quanto concerne la batteria, la cui capacità dovrebbe essere superiore ai 5.000 mAh del CMF Phone 2 Pro.
Secondo la fonte, potrebbe aggirarsi intorno ai 5.400-5.500 mAh, ma è un'informazione da chiarire successivamente. In ogni caso, a beneficiarne sarà anche la velocità di ricarica, dato che questo modello supporterà la ricarica via cavo da 45 W (rispetto ai precedenti 33 W).
Display e design
Passando al design complessivo, il display AMOLED dovrebbe avere una risoluzione di 2392 x 1080 e avere una fotocamera selfie centrale. Rispetto alla precedente cornice in plastica, stavolta lo smartphone dovrebbe adottare una cornice in metallo.
Ulteriori dettagli, seppur molto scarsi, riguardano il comparto fotografico in generale: il retro dello smartphone dovrebbe adottare tre fotocamere, la terza posizionata più lontano rispetto alle altre due, che invece sono allineate verticalmente sulla sinistra. Anche la posizione del flash dovrebbe essere cambiata. Divertente ma vero, la fonte in questione ha fornito ad Android Headlines uno schizzo disegnato a mano solo per mostrare le modifiche nella disposizione:
Considerando che il CMF Phone 2 Pro è stato presentato lo scorso 28 aprile 2025, potremmo aspettarci un annuncio nelle prossime settimane.