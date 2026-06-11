Memorie sempre più da record: il mercato dei semiconduttori supera i 300 miliardi in un solo trimestre

Il dato non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una fase di espansione che dura da tre trimestri consecutivi. La domanda legata all'intelligenza artificiale e ai data center continua a sostenere il mercato, mentre gli squilibri tra domanda e offerta nel segmento delle memorie stanno ridisegnando le dinamiche dell'intero settore. Le memorie DRAM e NAND flash si confermano il principale motore di questa crescita, con un incremento dei ricavi vicino al raddoppio su base trimestrale.

DRAM e NAND spingono il mercato dei semiconduttori nel 2026

Il contributo delle memorie al mercato dei semiconduttori ha raggiunto livelli eccezionali. DRAM e NAND hanno beneficiato dell'aumento dei prezzi medi di vendita, sostenuti dalla forte domanda legata all'IA e dall'espansione delle infrastrutture cloud. Insieme, questi due segmenti hanno rappresentato oltre il 40% del fatturato complessivo dei semiconduttori nel primo trimestre 2026, contro una media storica vicina al 20%.

Il contributo dell memorie alla crescita del mercato dei semiconduttori

Nel dettaglio, il mercato NAND si è distinto per la crescita più marcata. I ricavi hanno raggiunto circa 48 miliardi di dollari (circa 44 miliardi di euro), con un aumento del 96% rispetto al trimestre precedente. I prezzi medi sono saliti del 95%, spinti da una domanda sostenuta e da vincoli ancora presenti sul lato dell'offerta.

Come spiegato dagli analisti, la combinazione tra domanda IA, utilizzo elevato degli impianti e transizioni tecnologiche complesse ha limitato la capacità produttiva, contribuendo a mantenere elevati i prezzi. La dinamica, secondo le previsioni, dovrebbe continuare anche nel secondo trimestre 2026.

Fuori dal segmento delle memorie, la crescita appare invece più moderata. Il comparto non-memory ha registrato un aumento di poco superiore al 2% su base trimestrale, un risultato comunque superiore alla media stagionale che storicamente vede una contrazione intorno al 4% nel primo trimestre. Alcuni segmenti come microcontrollori, componenti discreti e ottici hanno seguito i pattern tipici, mentre le aree legate all'ecosistema dell'IA hanno mostrato una performance più solida.

Il quadro generale evidenzia quindi una forte polarizzazione del mercato, con le memorie che trainano la crescita mentre il resto del settore segue dinamiche più tradizionali. In prospettiva, Omdia stima che il primo semestre 2026 possa superare i 700 miliardi di dollari (circa 644 miliardi di euro), avvicinando il settore alla soglia dei mille miliardi entro fine anno.

"Quattro trimestri consecutivi di crescita a doppia cifra dimostrano la forza della domanda attuale di semiconduttori", ha dichiarato Clifford Leimbach, Practice Leader di Omdia. "Questa crescita attesa porterebbe il primo semestre 2026 oltre i 700 miliardi di dollari, con il settore ben posizionato per superare la soglia dei mille miliardi di dollari nel corso dell'anno".

La traiettoria del mercato mostra un equilibrio sempre più dipendente dalle memorie e dalla filiera dell'IA. Un modello che, se confermato nei prossimi trimestri, potrebbe ridefinire le gerarchie interne dell'intera industria dei semiconduttori. Intanto anche i nuovo vertici Microsoft hanno citato la crisi delle memorie parlando del modo in cui intendono resettare Xbox.