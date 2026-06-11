Terraria compie 15 anni: svelati i contenuti della nuova Collector's Edition

A poche settimane dall'inizio dei festeggiamenti per il quindicesimo anniversario di Terraria , conosciuto anche come il Minecraft 2D, il team di sviluppo ha presentato ufficialmente la Terraria 15th Anniversary Collector's Edition , un'edizione speciale ricca di oggetti da collezione dedicata agli appassionati storici del titolo. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con GLO, l'azienda che gestisce lo store ufficiale del gioco , dove sono stati aperti i preordini. Per chi se lo stesse chiedendo, costa 96,95 euro.

I contenuti del pacchetto

Il pacchetto include una serie di gadget a tema. L'elemento centrale è una statuetta diorama alta poco più di 15 centimetri raffigurante l'"Eroe Terrariano", progettata per ricreare fedelmente la storica immagine di copertina del gioco. Ad accompagnarla vi è una replica del Life Crystal, fornita di un apposito supporto rimovibile per l'esposizione.

La nuova edizione da collezione di Terraria

Sul fronte prettamente visivo, l'edizione offre un set di carte da collezione in pixel art, dotate di un'animazione lenticolare.

Per quanto riguarda la fornitura del gioco base, gli sviluppatori hanno optato per un formato peculiare, introdotto nel comunicato con la citazione: "E ora qualcosa di completamente diverso". All'interno della confezione è infatti presente la cosiddetta "Re-Game Cartridge", una replica di una cartuccia da gioco in stile retro. Questa custodia contiene a sua volta un gettone decorato sul quale è inciso una chiave Steam per poter riscattare e scaricare Terraria su PC.

A completare la Collector's Edition vi è una lettera stampata su carta con bordi dorati e sigillo ufficiale, scritta dal creatore originale del gioco, Andrew "Redigit" Spinks. Infine, coerentemente con le precedenti edizioni speciali del titolo, sarà incluso anche il contenuto aggiuntivo digitale "Bunny Pet".