Terraria è stato aggiornato alla versione 1.4.5, nell'anno del suo 15° anniversario

Dopo anni di attesa finalmente ci siamo: oggi l'aggiornamento 1.4.5 di Terraria , chiamato Bigger & Boulder, è disponibile. Si tratta di un ottimo modo per festeggiare l'anno del 15° anniversario del gioco da parte di Re-Logic, lo studio di sviluppo, che spera che tutti i fan possano divertirsi con le novità introdotte dalla nuova versione. Immaginiamo anche che sperino in altre vendite. Del resto, Terraria è stato un enorme successo e continua ad andare bene, nonostante gli anni e la concorrenza.

Problemi cinesi

L'aggiornamento 1.4.5 è scaricabile su PC, console e dispositivi mobile, tranne in Cina. In questo caso, il ritardo è dovuto a diversi fattori: la versione cinese prevede funzionalità online basate su server ufficiali, che richiedono un lavoro aggiuntivo di migrazione dei server e una revisione dei nuovi contenuti prima del rilascio.

Inoltre, il completamento della versione 1.4.5 coincide con il Capodanno cinese, e dopo il lavoro di conversione e revisione della localizzazione resta una fase interna di testing ritenuta cruciale per garantire un'esperienza di gioco di qualità. Gli sviluppatori hanno quindi deciso che la versione cinese verrà pubblicata in un momento diverso rispetto alle altre regioni, con l'impegno a pubblicarla non appena possibile.

Per quanto riguarda i contenuti, "Bigger & Boulder" non è solo un motto. Gran parte del lavoro si è concentrata sull'espansione e il miglioramento delle caratteristiche già presenti: rendere più facile la gestione dell'inventario e la creazione di oggetti, migliorare le mappe segrete e renderle più accessibili, e arricchire l'atmosfera complessiva del gioco. Insomma, Terraria continua a crescere e a diventare sempre più complesso, quindi il lavoro di rifinitura, bilanciamento e qualità della vita dei giocatori diventa sempre più difficile.