L'aggiornamento 1.4.5 di Terraria ha una data di pubblicazione

Terraria fu lanciato nel 2011 come clone 2D di Minecraft. Le vendite enormi lo hanno fatto crescere moltissimo nel corso degli anni, pur senza diventare un fenomeno pop come il titolo di Mojang. Nel 2020 fu annunciata la conclusione dello sviluppo con il lancio dell'aggiornamento Journey's End, con cui è stato definito "completo". Evidentemente completo non era, perché lo studio di sviluppo Re-Logic ha appena annunciato la data di uscita dell'aggiornamento 1.4.5: il 27 gennaio 2026.