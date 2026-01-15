L'aggiornamento 1.4.5 di Terraria ha una data di pubblicazione

Terraria fu lanciato nel 2011 come clone 2D di Minecraft. Le vendite enormi lo hanno fatto crescere moltissimo nel corso degli anni, pur senza diventare un fenomeno pop come il titolo di Mojang. Nel 2020 fu annunciata la conclusione dello sviluppo con il lancio dell'aggiornamento Journey's End, con cui è stato definito "completo". Evidentemente completo non era, perché lo studio di sviluppo Re-Logic ha appena annunciato la data di uscita dell'aggiornamento 1.4.5: il 27 gennaio 2026.
La finestra di uscita era già stata annunciata il mese scorso. In realtà l'aggiornamento era già pronto da giorni, ma gli sviluppatori dovevano attendere l'approvazione dai gestori delle varie piattaforme prima di pubblicarlo.
Tra le novità della versione 1.4.5 spiccano la nuova interfaccia di crafting, completamente riprogettata. Il sistema prende spunto dalla meccanica di ricerca e duplicazione della Journey Mode, adattandola finalmente al gioco principale.
Non mancano novità nemmeno per i modder, grazie all'aggiornamento di tModLoader, disponibile dal 1° dicembre. La nuova versione introduce numerose correzioni di bug, migliorie al rendering dei liquidi e all'interfaccia, oltre a una serie di strumenti inediti: supporto per pressure plate personalizzate, nuovi hook per interazioni con tile, armature e ombre, e persino la possibilità di intervenire sulla renderizzazione completa del personaggio.