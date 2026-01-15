0

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon è disponibile con trailer di lancio

Nihon Falcom e NIS America hanno annunciato che The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon è disponibile a partire da oggi su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch 1 e 2, pubblicando l'immancabile trailer di lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/01/2026
Uno dei personaggi di The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon
The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon
The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon
The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon è disponibile a partire da oggi su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch 1 e 2, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Nihon Falcom e NIS America.

In questa nuova avventura, i personaggi chiave della saga si ritrovano coinvolti in una missione che punta a rivelare i segreti del continente di Zemuria, ormai condannato alla distruzione per via di un'antica profezia che si è concretizzata, mentre l'umanità si prepara a compiere un passo nello spazio.

Durante la campagna avremo modo di esplorare i suggestivi scneari della Repubblica di Calvard e di intrecciare tre storie diverse ma in qualche modo collegate fra di loro, rafforzando i legami con gli alleati e scoprendo man mano la verità che si cela dietro il funesto destino del regno.

Il remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC è stato confermato da Falcom Il remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC è stato confermato da Falcom

Sul piano del gameplay, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon ripropone e arricchisce il solido sistema di combattimento introdotto con Trails Through Daybreak, coinvolgendoci in scontri altamente spettacolari, che miscelano efficacemente azione in tempo reale e strategia a turni.

Le novità del nuovo capitolo

Disponibile con due demo, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon introduce alcune interessanti novità, come ad esempio gli Shard Command: sorprendenti abilità che è possibile attivare tramite gli S-Boost e garantiscono bonus e vantaggi specifici alla nostra squadra.

Ogni personaggio e ogni holo core dispone di comandi unici che incentivano la sperimentazione e la personalizzazione. Alcuni protagonisti, come Van, possono inoltre accedere allo stato di Awakening, sprigionando una forza temporanea straordinaria, ricorrendo ad esempio alla trasformazione nel temibile Grendel.

