The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon è disponibile con trailer di lancio

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon è disponibile a partire da oggi su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch 1 e 2, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Nihon Falcom e NIS America.

In questa nuova avventura, i personaggi chiave della saga si ritrovano coinvolti in una missione che punta a rivelare i segreti del continente di Zemuria, ormai condannato alla distruzione per via di un'antica profezia che si è concretizzata, mentre l'umanità si prepara a compiere un passo nello spazio.

Durante la campagna avremo modo di esplorare i suggestivi scneari della Repubblica di Calvard e di intrecciare tre storie diverse ma in qualche modo collegate fra di loro, rafforzando i legami con gli alleati e scoprendo man mano la verità che si cela dietro il funesto destino del regno.

Sul piano del gameplay, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon ripropone e arricchisce il solido sistema di combattimento introdotto con Trails Through Daybreak, coinvolgendoci in scontri altamente spettacolari, che miscelano efficacemente azione in tempo reale e strategia a turni.