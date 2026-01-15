Neanche un pixel dei nuovi Ecco the Dolphin sarà fatto dall'IA, promettono gli sviluppatori

Come saprete, la serie Ecco the Dolphin sta per fare il suo ritorno, sotto la guida di Ed Annunziata, sviluppatore cui dobbiamo i capitoli originali. Ieri è stato confermato che, tra i vari giochi in lavorazione, c'è anche un nuovo capitolo. Cercando nel recente passato di Annunziata però, i fan hanno trovato alcune delle sue posizioni su temi come NFT e IA generativa un po' controverse.

Nel recente passato, lo sviluppatore si è espresso in modo piuttosto esplicito a favore di tecnologie come Web3, intelligenza artificiale e LLM (Large Language Models) applicate ai videogiochi.