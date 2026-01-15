Neanche un pixel dei nuovi Ecco the Dolphin sarà fatto dall'IA, promettono gli sviluppatori

Come saprete, la serie Ecco the Dolphin sta per fare il suo ritorno, sotto la guida di Ed Annunziata, sviluppatore cui dobbiamo i capitoli originali. Ieri è stato confermato che, tra i vari giochi in lavorazione, c'è anche un nuovo capitolo. Cercando nel recente passato di Annunziata però, i fan hanno trovato alcune delle sue posizioni su temi come NFT e IA generativa un po' controverse.
Nel recente passato, lo sviluppatore si è espresso in modo piuttosto esplicito a favore di tecnologie come Web3, intelligenza artificiale e LLM (Large Language Models) applicate ai videogiochi.
Nemmeno un pixel
Sul suo profilo LinkedIn, Annunziata ha indicato tra i suoi obiettivi a breve termine quello di "creare un sistema di IA in grado di generare contenuti di gioco ergodici". La sua attuale azienda, PLAYCHEMY, elenca tra le aree di maggiore interesse la gamificazione dei modelli di IA, Stable Diffusion, LLM e NeRF.
Annunziata non è certo il primo sviluppatore ad avallare l'IA generativa, ma i fan temono che il nuovo Ecco possa essere pieno di elementi realizzati con queste tecnologie, che considerano controverse.
La testata Time Extension ha contattato Anunziata per fargli commentare la questione. Lui in risposta ha dichiarato che nel nuovo Ecco: "non verrà generato nemmeno un singolo pixel tramite IA", aggiungendo però di avere intenzione di puntare "con decisione sul DLSS su Switch 2".