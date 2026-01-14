Ci sono diversi giochi di Ecco the Dolphin ufficialmente in sviluppo, tra remake e spin-off

Lo studio di sviluppo A&R Atelier ha annunciato che sono ufficialmente in sviluppo "diversi nuovi prodotti e giochi di Ecco the Dolphin ", senza dare troppe specifiche in merito. A&R Atelier è uno studio fondato a Half Moon Bay, in California, da veterani dell'industria videoludica, tra cui i creatori originali della serie Ecco the Dolphin.

Zero informazioni, per ora

Il creatore della serie Ecco the Dolphin, Ed Annunziata, oggi chief creative officer di A&R Atelier, aveva già annunciato in precedenza l'intenzione di pubblicare versioni rimasterizzate dei giochi per Genesis Ecco the Dolphin ed Ecco: The Tides of Time, oltre allo sviluppo di un terzo capitolo della serie.

Ecco Ecco

"È un progetto su cui lavoriamo da anni ed è un onore resuscitare Ecco", ha dichiarato Annunziata in un comunicato stampa. "Ecco è sempre stato più di un gioco su un delfino: è un ponte tra mondi."

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma nuove informazioni sui progetti in arrivo e sulle partnership verranno annunciate sul sito ufficiale di Ecco the Dolphin. È stato inoltre lanciato un server Discord ufficiale, dove i fan possono entrare in contatto con gli sviluppatori e unirsi alla community per ricevere aggiornamenti esclusivi, contenuti dietro le quinte e anteprime dei lavori in corso.