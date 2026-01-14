0

Ci sono diversi giochi di Ecco the Dolphin ufficialmente in sviluppo, tra remake e spin-off

La serie Ecco the Dolphin ritorna nel mondo dei vivi con diversi progetti in sviluppo, tra remake e nuovi giochi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/01/2026
Ecco che salta fuori dall'acqua
Ecco the Dolphin
Ecco the Dolphin
Immagini

Lo studio di sviluppo A&R Atelier ha annunciato che sono ufficialmente in sviluppo "diversi nuovi prodotti e giochi di Ecco the Dolphin", senza dare troppe specifiche in merito. A&R Atelier è uno studio fondato a Half Moon Bay, in California, da veterani dell'industria videoludica, tra cui i creatori originali della serie Ecco the Dolphin.

Zero informazioni, per ora

Il creatore della serie Ecco the Dolphin, Ed Annunziata, oggi chief creative officer di A&R Atelier, aveva già annunciato in precedenza l'intenzione di pubblicare versioni rimasterizzate dei giochi per Genesis Ecco the Dolphin ed Ecco: The Tides of Time, oltre allo sviluppo di un terzo capitolo della serie.

Ecco Ecco
Ecco Ecco

"È un progetto su cui lavoriamo da anni ed è un onore resuscitare Ecco", ha dichiarato Annunziata in un comunicato stampa. "Ecco è sempre stato più di un gioco su un delfino: è un ponte tra mondi."

Ecco the Dolphin sta per tornare? Sega ha registrato un nuovo marchio in Giappone Ecco the Dolphin sta per tornare? Sega ha registrato un nuovo marchio in Giappone

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma nuove informazioni sui progetti in arrivo e sulle partnership verranno annunciate sul sito ufficiale di Ecco the Dolphin. È stato inoltre lanciato un server Discord ufficiale, dove i fan possono entrare in contatto con gli sviluppatori e unirsi alla community per ricevere aggiornamenti esclusivi, contenuti dietro le quinte e anteprime dei lavori in corso.

