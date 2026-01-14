NVIDIA aggiorna la sua app: DLSS 4.5 è ora disponibile per tutte le RTX e nuove funzioni per il Control Panel

Nvidia ha rilasciato l'aggiornamento 11.0.6 della sua app, rendendo DLSS 4.5 disponibile per tutte le GPU RTX. Il nuovo modello migliora qualità e stabilità dell'immagine.

Nvidia ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della propria applicazione ufficiale che introduce DLSS 4.5 Super Resolution e amplia ulteriormente le funzionalità ereditate dal vecchio Pannello di Controllo Nvidia. Con l'update versione 11.0.6, la tecnologia DLSS 4.5 esce ufficialmente dalla fase beta ed è ora disponibile per tutti i possessori di GPU RTX. La principale novità è l'introduzione del modello transformer di seconda generazione per la Super Resolution. Questo nuovo modello è stato addestrato su un dataset più ampio rispetto a DLSS 4 e promette un netto miglioramento nella qualità dell'immagine, riducendo artefatti visivi, sfarfallii e instabilità, soprattutto quando si utilizzano le modalità DLSS Performance e Ultra Performance.

L'obiettivo di NVIDIA con il DLSS 4.5 e ulteriori novità L'obiettivo di Nvidia è offrire un'immagine più pulita e coerente anche in scenari complessi e ad alta velocità. DLSS 4.5 introduce inoltre nuove modalità avanzate come la 6x Multi Frame Generation e la Dynamic Multi Frame Generation, pensate specificamente per le future GPU RTX serie 50. Tuttavia, queste funzionalità non saranno attive prima della primavera 2026, quando Nvidia prevede di abilitarle tramite aggiornamenti successivi e driver dedicati. NVIDIA GeForce RTX 60: prime indiscrezioni sulla nuova architettura Rubin, in arrivo nel 2027? Oltre ai miglioramenti legati al DLSS, l'aggiornamento dell'app Nvidia segna un passo importante nel processo di unificazione dei software dell'azienda. Con questa versione, vengono finalmente integrate tutte le principali impostazioni di Nvidia Surround precedentemente disponibili solo nel vecchio Control Panel. Tra queste spiccano la correzione delle cornici (bezel correction) e il supporto ai tasti di scelta rapida.