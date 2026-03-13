Trump ha usato anche Wii Sports per la sua comunicazione della guerra in Iran

L'utilizzo della cultura pop per fare propaganda non è cosa nuova e non è nemmeno un'invenzione recente. In questo senso l'amministrazione Donald Trump, l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, è particolarmente aggressiva, con gli addetti alla comunicazione che non si fanno problemi a usare videogiochi e altri media per far passare i loro messaggi, nel silenzio dei relativi editori.

In tempi recenti abbiamo visto usare i Pokémon per promuovere le azioni della forza di polizia ICE e Call of Duty per festeggiare l'ingresso in guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, insieme allo stato di Israele, mentre nelle scorse ore l'account ufficiale della Casa Bianca su X ha pubblicato un video in cui viene usato Wii Sports per celebrare l'abbattimento di alcuni bersagli militari, con tanto di musica di sottofondo presa dal gioco.