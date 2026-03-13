Trump ha usato anche Wii Sports per la sua comunicazione della guerra in Iran

L'utilizzo della cultura pop per fare propaganda non è cosa nuova e non è nemmeno un'invenzione recente. In questo senso l'amministrazione Donald Trump, l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, è particolarmente aggressiva, con gli addetti alla comunicazione che non si fanno problemi a usare videogiochi e altri media per far passare i loro messaggi, nel silenzio dei relativi editori.
In tempi recenti abbiamo visto usare i Pokémon per promuovere le azioni della forza di polizia ICE e Call of Duty per festeggiare l'ingresso in guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, insieme allo stato di Israele, mentre nelle scorse ore l'account ufficiale della Casa Bianca su X ha pubblicato un video in cui viene usato Wii Sports per celebrare l'abbattimento di alcuni bersagli militari, con tanto di musica di sottofondo presa dal gioco.
Propaganda
Il video alterna scene reali a momenti di gameplay e per molti osservatori, compresa la fonte, appare davvero inquietante, considerando che sotto quelle bombe sono comunque morti degli esseri umani e non ci sarebbe nulla di cui essere allegri. C'è anche chi sottolinea come l'attuale Guerra in Iran possa essere considerata illegale e che, di conseguenza, quelli celebrati potrebbero essere dei crimini di guerra.
Molti si interrogano sulla legalità dell'utilizzo di scene di videogiochi sotto copyright per propaganda politica. Secondo alcuni dovrebbero rientrare nella fattispecie del "fair use", ma c'è chi crede che, considerando la natura del filmato, la situazione cambi perché ci sia il rischio di un danno reputazionale e dell'associazione della proprietà intellettuale con una certa visione politica.
Per adesso, comunque, le compagnie coinvolte si sono limitate a pubblicare comunicati per affermare di non essere coinvolte direttamente in quei video o, in altri casi, hanno fatto finta di niente. Nintendo è nota per avviare azioni legali per casi molto più leggeri di questo.