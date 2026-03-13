0

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection si mostra in un nuovo trailer di lancio in occasione della sua uscita sul mercato: la nuova avventura di Capcom è disponibile da oggi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/03/2026
Un'immagine di Monster Hunter Stories 3
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è disponibile da oggi, 13 marzo 2026, e il nuovo trailer di lancio ci ricorda l'uscita di questo titolo davvero molto interessante, evoluzione sostanziale della serie spin-off da parte di Capcom che può ora essere giocata da tutti.

Come abbiamo visto, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ha ottenuto voti estremamente positivi dalla stampa, a dimostrazione di come questa serie abbia finalmente raggiunto uno spessore davvero notevole con questo terzo capitolo, che perfeziona gli elementi tipici e li evolve ulteriormente.

La serie Stories si propone come una sorta di variazione sullo stile action RPG più improntato alla narrazione, con l'aggiunta della dinamica dalla raccolta e addestramento dei mostri, che permea il gameplay.

Una bella digressione sul tema

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection rappresenta un po' l'emancipazione di questa sotto-serie, che ha infine assunto un'identità molto specifica e una forma da videogioco completa e convincente, parzialmente derivata dai Monster Hunter principali ma sostanzialmente diversa.

Come risulta visibile anche dal trailer di lancio riportato qui sopra, c'è una notevole attenzione alla storie e alla narrazione, ma anche alla costruzione di un mondo che riprende le regole di Monster Hunter ma ne approfondisce in maniera sostanziale le dinamiche.

"La principessa di Azuria spicca il volo verso nuove vette" nel trailer di lancio di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che viene definito da Capcom come "la nuova evoluzione della serie GDR a turni con una storia profonda, ambientata nel mondo di Monster Hunter".

In questo terzo capitolo ci troviamo, come da tradizione, a fare amicizia con mostri iconici, allevarli e combattere insieme a loro in una nuova avventura con elementi da RPG dinamica, memorabile e ricca di contenuti. Per maggiore precisione, ricordiamo gli orari di lancio del gioco.

