Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è disponibile da oggi, 13 marzo 2026, e il nuovo trailer di lancio ci ricorda l'uscita di questo titolo davvero molto interessante, evoluzione sostanziale della serie spin-off da parte di Capcom che può ora essere giocata da tutti.

Come abbiamo visto, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ha ottenuto voti estremamente positivi dalla stampa, a dimostrazione di come questa serie abbia finalmente raggiunto uno spessore davvero notevole con questo terzo capitolo, che perfeziona gli elementi tipici e li evolve ulteriormente.

La serie Stories si propone come una sorta di variazione sullo stile action RPG più improntato alla narrazione, con l'aggiunta della dinamica dalla raccolta e addestramento dei mostri, che permea il gameplay.