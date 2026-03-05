Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection svela le skin in omaggio al Capcom Spotlight

Il video si occupa di presentare anche una serie di skin che possono essere ottenute in vari modi. Ricordiamo che Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sarà disponibile dal 13 marzo (mezzanotte italiana) .

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è tornato a mostrarsi prima del lancio durante il Capcom Spotlight.

Il trailer di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Il trailer ci presenta le premesse del mondo di gioco di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Una specie considerata estinta, il Rathalos, viene riscoperta con un uovo che dà alla luce due creature gemelle, ma uniche, con delle scaglie blu, associate a una predizione di guerra e distruzione.

Il nostro personaggio diventa il Ranger di una delle due creature e cresce, diventando centrale per lo scontro che si svilupperà tra il suo regno e uno rivale. Per combattere avremo dalla nostra svariati mostri tipici della saga, in un sistema da GDR a turni.

Viene inoltre indicato che se si possiedono salvataggi di altri titoli di MH si otterranno skin dedicate. Ecco quali giochi vi permetteranno di ottenere costumi aggiuntivi:

Inoltre, collegando il CapcomID si otterrà una skin con scritto "Capcom". Inoltre, ci saranno vari DLC gratuiti sin dal lancio, che includeranno elementi estetici per il nostro personaggio e non solo. Infine, ci saranno dei bonus a tempo per chi fa la prenotazione. Nel trailer potete vedere tutti i costumi in questione.

Ricordate poi che è disponibile la demo di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection su tutte le piattaforme.