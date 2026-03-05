Mega Man Star Force: Legacy Collection presenta le funzionalità online: scambi, partite rapide e classificate

Gli sviluppatori hanno illustrato nel dettaglio le caratteristiche online disponibili fin dal lancio , tra cui la possibilità di scambiare carte con amici e altri "Brother" e di partecipare a sfide multiplayer particolarmente competitive.

Durante il Capcom Spotlight andato in onda nella notte, ampio spazio è stato dedicato a Mega Man Star Force: Legacy Collection , la raccolta che riunisce tutti i capitoli della serie usciti su Nintendo DS, arricchita da migliorie tecniche e nuove funzioni.

Tanti “Brother”, tanto divertimento

Prima di entrare in battaglia, tutto passa dal menu delle preferenze, dove è possibile gestire i salvataggi dei vari giochi, creare e modificare il proprio deck e scegliere per quali dei tre titoli cercare una partita online.

Le modalità includono i Casual Match, pensati per sfide senza pressione e con la possibilità di utilizzare deck in prestito, e i Ranked Match, che assegnano punti in base ai risultati e permettono di scalare la classifica online. Con Friend Match si possono invitare direttamente gli amici, mentre la funzione Trade consente di scambiare carte per completare la propria collezione. La Brother List, ampliata rispetto alle versioni originali, permette ora di avere fino a cento amici per titolo e di aggiungerne facilmente di nuovi dopo gli scontri online, rendendo la componente social molto più ricca e flessibile.

Mega Man Star Force: Legacy Collection arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam) il 27 marzo. La raccolta include: