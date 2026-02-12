Monster Hunter Stories 3: abbiamo provato il nuovo JRPG di Capcom ed è più maturo di quanto sembri

In uscita il prossimo 13 marzo, Monster Hunter Stories 3 sarà il primo contatto per molti giocatori con un universo alternativo in cui la famosissima serie Capcom diventa un GDR giapponese a turni nello stile di Final Fantasy o Dragon Quest. Noi stiamo giocando la versione completa e ovviamente non possiamo ancora parlarvi troppo di quello che succede dopo la fine della demo, ma possiamo anticiparvi qualcosa su quello che potete aspettarvi dalle ore successive e sulle impressioni che ci hanno fatto.

A questo punto chi era interessato a giocare Monster Hunter Stories 3 dovrebbe aver provato la versione dimostrativa disponibile da qualche giorno su tutte le piattaforme, una demo che copre buona parte del primo capitolo e che sfiora alcune dinamiche inedite introdotte in questa iterazione della serie. Per chi non lo sapesse, Monster Hunter Stories esordisce su Nintendo 3DS nel 2016 e il suo successo convince Capcom a sviluppare un sequel che arriverà su Nintendo Switch nel 2021. Nel giro di pochi anni, la serie viene portata su tutte le piattaforme grazie a una remastered che contribuisce a farla conoscere e spiana la strada al nuovo capitolo.

Pensavo fosse Ivalice...

Sembrava Ivalice e invece era Azuria, un regno in conflitto da tempo col confinante Vermeil di cui il giocatore interpreta l'erede, creato (o creata) all'inizio della partita dopo aver scelto l'aspetto predefinito o averlo personalizzato grazie a una buona serie di opzioni e alternative. Lui/lei è il capitano dei Rider di Azuria, stimato da una cricca di compagni che includono il suo migliore amico Simon, l'indomita Kora e suo suocero Ogden, il carismatico Gaul e un fedele assistente Felyne di nome Rudy. Vi possiamo dire subito che il cast è una delle cose che più ci ha colpito in queste prime ore, grazie anche alle storie secondarie episodiche che il gioco incentra su ciascun personaggio, aiutandoci a conoscerli meglio e a sbloccare nuove ricette e funzionalità come ricompense per i nostri sforzi.

Il cast di Monster Hunter Stories 3 molto ben caratterizzato

In particolare, ci sta convincendo il taglio più maturo della trama che, per intrighi fantapolitici, cospirazioni e drammatici colpi di scena, ci ha ricordato un po' la Ivalice dei Final Fantasy: il tono spensierato delle prime ore ha ceduto il passo a una narrativa più riflessiva e incalzante, che speriamo tenga botta fino alla fine dell'avventura senza particolari cali di ritmo come succedeva nel precedente episodio.

Abbiamo apprezzato in particolare la scrittura di certi personaggi che ci hanno veramente sorpreso, a cominciare da Rudy che, invece di essere rappresentato come la solita mascotte "kawaii" a tutti i costi, riesce a rubare più di una scena con una personalità molto più combattuta e interessante.

Tutto sommato, si difendono bene tutti i personaggi, incluso quello del giocatore: la ragionevole scelta di doppiarlo ha garantito una storia più coesa e coinvolgente, soprattutto una volta che entra in scena Eleanor. Principessa di Vermeil, un regno confinante da tempo in guerra con Azuria, Eleanor si unisce alla squadra per mettere fine al conflitto e scoprire il segreto di una malattia sempre più diffusa che muta i mostri, facendoli diventare molto più pericolosi.