Sei alla ricerca di un nuovo SSD? Questo Lexar da 1TB è compatibile per PS5 e PC: promo a tempo, è al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che, nonostante la piccola percentuale di sconto, può essere interessante per chi è alla ricerca di un SSD da 1TB compatibile con PC e PS5: il Lexar ARES viene messo in offerta con uno sconto attivo del 6% per un costo finale di 149,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Non si tratta del top della categoria ma siamo comunque di fronte ad un dispositivo che riesce ad offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Si tratta, dunque, di un SSD che fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza.
Ulteriori dettagli
Grazie all'interfaccia PCIe Gen4x4 NVMe, questo SSD raggiunge velocità eccezionali fino a 7.400 MB/s in lettura e 6.500 MB/s in scrittura, garantendo caricamenti rapidissimi, trasferimenti dati fluidi e tempi di avvio ridotti. Le prestazioni lo rendono perfetto non solo per PC desktop e laptop compatibili, ma anche per l'espansione di archiviazione su PS5, migliorando sensibilmente l'esperienza di gioco.
Il formato M.2 2280 assicura compatibilità con la maggior parte delle schede madri moderne, mentre la tecnologia NVMe consente di sfruttare appieno la larghezza di banda offerta dalla quarta generazione PCIe.