Xiaomi 17 e 17 Ultra: ecco i possibili prezzi europei, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e fotocamere top per un device premium

Xiaomi si prepara a portare sul mercato europeo i nuovi Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, con un lancio internazionale che potrebbe avvenire poco prima del Mobile World Congress 2026 di Barcellona. Le indiscrezioni delle ultime ore hanno acceso l'attenzione soprattutto sui possibili prezzi, che non sembrano discostarsi molto da quelli della generazione precedente.
Non tutte le varianti, però, dovrebbero varcare i confini cinesi: i modelli Pro e Pro Max sembrano destinati a restare esclusiva del mercato interno, riducendo l'offerta europea alle due versioni principali.
La sfida tecnica di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra a giustificare i prezzi
Dal punto di vista tecnico, la serie Xiaomi 17 punterà su componenti di altissimo livello. Tra gli elementi più attesi spicca il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, progettato per garantire prestazioni elevate sia nelle attività quotidiane sia nel gaming e nelle applicazioni più impegnative. Grande attenzione anche al comparto fotografico, che promette risultati di qualità superiore alla media del settore.
Xiaomi 17 e 17 Ultra si preparano a sfidare direttamente i principali concorrenti del segmento top di gamma, come la serie Samsung Galaxy S26 e la futura gamma iPhone 17 di Apple. Per quanto riguarda le colorazioni, il modello standard dovrebbe essere proposto nelle varianti nera e verde, mentre il modello ultra potrebbe avere anche le opzioni blu e bianca.
Ecco, dunque, i possibili prezzi di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra
Secondo le informazioni trapelate, Xiaomi 17 nella configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna dovrebbe arrivare in Europa a 999€. La versione più avanzata, Xiaomi 17 Ultra, con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, dovrebbe invece posizionarsi a 1.499€.
Se confermati, questi importi risulterebbero sostanzialmente allineati a quelli dei modelli lanciati nel 2025, mantenendo quindi una strategia di prezzo coerente nel segmento premium. La competizione sarà serrata e si giocherà non solo sulle prestazioni, ma anche su design, ecosistema e rapporto qualità-prezzo.