Xiaomi 17 e 17 Ultra: ecco i possibili prezzi europei, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e fotocamere top per un device premium

Xiaomi si prepara a portare sul mercato europeo i nuovi Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra , con un lancio internazionale che potrebbe avvenire poco prima del Mobile World Congress 2026 di Barcellona. Le indiscrezioni delle ultime ore hanno acceso l'attenzione soprattutto sui possibili prezzi , che non sembrano discostarsi molto da quelli della generazione precedente.

La sfida tecnica di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra a giustificare i prezzi

Dal punto di vista tecnico, la serie Xiaomi 17 punterà su componenti di altissimo livello. Tra gli elementi più attesi spicca il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, progettato per garantire prestazioni elevate sia nelle attività quotidiane sia nel gaming e nelle applicazioni più impegnative. Grande attenzione anche al comparto fotografico, che promette risultati di qualità superiore alla media del settore.

Xiaomi 17 e 17 Ultra si preparano a sfidare direttamente i principali concorrenti del segmento top di gamma, come la serie Samsung Galaxy S26 e la futura gamma iPhone 17 di Apple. Per quanto riguarda le colorazioni, il modello standard dovrebbe essere proposto nelle varianti nera e verde, mentre il modello ultra potrebbe avere anche le opzioni blu e bianca.