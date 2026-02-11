Costi troppo alti: Xiaomi potrebbe rinunciare allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro per i suoi prossimi flagship

Uno dei principali fattori critici è il passaggio al processo produttivo a 2 nanometri di TSMC, una tecnologia all'avanguardia che garantisce migliori prestazioni ed efficienza energetica, ma che comporta costi di produzione molto più alti rispetto alle generazioni precedenti. A questo si aggiunge l'aumento dei prezzi di DRAM e NAND flash .

Se non ci sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, come verranno equipaggiati i flaghsip Xiaomi?

Secondo le indiscrezioni, Xiaomi potrebbe equipaggiare i suoi prossimi flagship con il più accessibile Snapdragon 8 Elite Gen 6 o, in alternativa, con il MediaTek Dimensity 9600. Il più costoso Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro verrebbe invece riservato esclusivamente al modello più prestigioso della gamma, presumibilmente lo Xiaomi 18 Ultra, tradizionalmente destinato a offrire il massimo livello tecnologico disponibile.

Anche se il prezzo ufficiale dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro non è stato ancora comunicato, alcune stime indicano che il precedente Snapdragon 8 Elite Gen 5 avrebbe avuto un costo intorno ai 280 dollari. Considerando il salto tecnologico al nodo a 2 nm, è plausibile ipotizzare un ulteriore aumento dei prezzi per la nuova generazione.