Costi troppo alti: Xiaomi potrebbe rinunciare allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro per i suoi prossimi flagship

Il prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, destinato a essere il chipset mobile più potente mai realizzato da Qualcomm, potrebbe non trovare spazio nella lineup flagship di Xiaomi, o quantomeno non in modo esteso. Secondo un nuovo rumor, il produttore cinese starebbe valutando di rinunciare al SoC di punta per la maggior parte dei suoi modelli premium a causa dei costi estremamente elevati.
Uno dei principali fattori critici è il passaggio al processo produttivo a 2 nanometri di TSMC, una tecnologia all'avanguardia che garantisce migliori prestazioni ed efficienza energetica, ma che comporta costi di produzione molto più alti rispetto alle generazioni precedenti. A questo si aggiunge l'aumento dei prezzi di DRAM e NAND flash.
Se non ci sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, come verranno equipaggiati i flaghsip Xiaomi?
Secondo le indiscrezioni, Xiaomi potrebbe equipaggiare i suoi prossimi flagship con il più accessibile Snapdragon 8 Elite Gen 6 o, in alternativa, con il MediaTek Dimensity 9600. Il più costoso Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro verrebbe invece riservato esclusivamente al modello più prestigioso della gamma, presumibilmente lo Xiaomi 18 Ultra, tradizionalmente destinato a offrire il massimo livello tecnologico disponibile.
Anche se il prezzo ufficiale dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro non è stato ancora comunicato, alcune stime indicano che il precedente Snapdragon 8 Elite Gen 5 avrebbe avuto un costo intorno ai 280 dollari. Considerando il salto tecnologico al nodo a 2 nm, è plausibile ipotizzare un ulteriore aumento dei prezzi per la nuova generazione.
Xiaomi non sfrutterà pienamente questi vantaggi dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro?
Dal punto di vista tecnico, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro offrirebbe vantaggi concreti rispetto alla versione standard, come una cache più ampia e una GPU più veloce. Tuttavia, il rapporto costi-benefici potrebbe non essere favorevole per dispositivi destinati a un pubblico più ampio, soprattutto in un mercato altamente competitivo e sensibile ai prezzi.
Xiaomi non sarebbe l'unica a prendere questa direzione: secondo le previsioni, anche altri produttori cinesi potrebbero adottare una strategia simile, riservando i chipset più costosi solo ai modelli ultra-premium. Che cosa ne pensate? Questa tendenza ci porterà ad avere, mediamente, smartphone non così all'avanguardia? Fatecelo sapere!