Boom di download per Claude: ChatGPT viene scalzata come app IA dal primo posto della classifica dell'app store

A partire dal pomeriggio di sabato, Claude è salita al primo posto tra le applicazioni più scaricate nella sua categoria, secondo quanto riportato da Business Insider. Il sorpasso arriva in un momento delicato per OpenAI , che ha invece raggiunto un accordo con il governo degli Stati Uniti per l'utilizzo dei propri modelli di IA all'interno delle reti più riservate del Dipartimento della Difesa.

Dopo il rifiuto di collaborare con il Pentagono per l'uso della propria intelligenza artificiale a fini militari, l'app Claude di Anthropic ha registrato un vero e proprio boom di download , superando ChatGPT di OpenAI nelle classifiche delle app di produttività sull'App Store di Apple.

La scelta (vincente) di Antrhopic di respingere l'uso di Claude al Pentagono

La scelta di Anthropic di respingere la richiesta del Pentagono ha acceso un ampio dibattito online sulle implicazioni etiche dell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito militare. Il CEO Dario Amodei ha dichiarato che, nonostante le pressioni, l'azienda non poteva "in buona coscienza" accettare condizioni che prevedessero un utilizzo senza restrizioni del modello Claude per scopi bellici.

Secondo il Wall Street Journal, l'IA di Anthropic sarebbe stata impiegata in passato per attività di intelligence, inclusa l'analisi di scenari e l'identificazione di obiettivi in contesti geopolitici sensibili. Tuttavia, il nuovo accordo è stato respinto. Di contro, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha sottolineato che durante le trattative il Pentagono avrebbe mostrato un "profondo rispetto per la sicurezza".