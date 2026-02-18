Anthropic lancia Claude Sonnet 4.6: ridotto il divario con gli altri modelli e boost al piano gratuito

La novità tecnica più rilevante è l'estensione della finestra di contesto fino a 1 milione di token , un salto significativo che consente al modello di lavorare su testi molto lunghi, documenti complessi e flussi articolati di informazioni senza perdere coerenza .

Anthropic continua la sua corsa nel mercato dell'intelligenza artificiale con il debutto di Claude Sonnet 4.6 , evoluzione diretta della versione 4.5 rilasciata a settembre 2025. Dopo aver introdotto il più potente Claude Opus 4.6 , l'azienda aggiorna ora il modello di fascia media con miglioramenti sostanziali che riguardano sia le prestazioni sia l'accessibilità .

Sonnet 4.6 offre risposte più consistenti , maggiore aderenza alle istruzioni e una gestione più affidabile dei progetti software articolati. In alcuni scenari professionali sarebbe stato preferito persino a versioni precedenti di Opus, segno di un livellamento qualitativo tra le diverse fasce della gamma. Oltre agli aspetti tecnici, la mossa strategica di Anthropic riguarda il piano gratuito di Claude . Sonnet 4.6 diventa ora il modello predefinito per gli utenti free .

Questo aggiornamento si traduce in benefici concreti per attività come analisi approfondite, progettazione strutturata e pianificazione di agenti autonomi. Particolarmente evidenziato dagli utenti che hanno testato in anteprima il modello è il miglioramento nelle capacità di coding .

Claude Sonnet 4.6 e il piano gratuito di Anthropic

Gli utenti che utilizzano l'offerta gratuita è potranno accedere a funzioni prima riservate agli abbonati, come creazione di file, connettori, skills e strumenti di compattazione.

Anthropic sta inoltre consolidando la propria presenza nei settori professionali e istituzionali. Apple ha annunciato l'integrazione del supporto alla programmazione agentica in Xcode tramite Claude Agent, mentre la NASA ha utilizzato le soluzioni dell'azienda per pianificare attività legate al rover Perseverance su Marte.

Con Sonnet 4.6, dunque, Anthropic non solo migliora le prestazioni del proprio modello, ma rafforza anche una strategia commerciale.