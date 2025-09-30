Claude Sonnet 4.5: Anthropic rilascia il modello di codice più avanzato al mondo

Anthropic ha annunciato il lancio ufficiale di Claude Sonnet 4.5, definito il miglior modello di coding al mondo e una delle più potenti intelligenze artificiali disponibili per la costruzione di agenti complessi e l'utilizzo del computer in contesti reali. Questo nuovo modello segna un balzo significativo in termini di ragionamento, matematica e capacità di mantenere il focus su compiti articolati.
Claude Sonnet 4.5 è stato sviluppato con l'obiettivo di rispondere alle esigenze moderne, in cui il codice governa applicazioni, fogli di calcolo e strumenti software di uso quotidiano. Grazie alle nuove funzionalità, il modello è in grado di affrontare problemi complessi, gestire lunghi processi e supportare in maniera più naturale il lavoro degli sviluppatori.
Claude Sonnet 4.5: i miglioramenti a Claude Code
Tra le novità principali spiccano i miglioramenti a Claude Code, che introduce i "checkpoint" per salvare i progressi e tornare a stati precedenti, un'interfaccia terminale rinnovata e un'estensione nativa per Visual Studio Code. Inoltre, sono stati aggiunti un sistema di memoria potenziato e una funzione di editing contestuale per l'API, che consentono agli agenti di gestire task ancora più lunghi e complessi.
Anche le app Claude ora supportano l'esecuzione del codice e la creazione di file come documenti, fogli e presentazioni direttamente all'interno delle conversazioni. Il lancio è accompagnato dall'introduzione del Claude Agent SDK, un set di strumenti che mette a disposizione degli sviluppatori l'infrastruttura usata internamente per costruire agenti sofisticati, aprendo la strada a soluzioni personalizzate in numerosi campi.
Claude 4.5: prestazioni e sicurezza
Sul fronte delle prestazioni, Claude Sonnet 4.5 si è posizionato al vertice di benchmark come SWE-bench Verified, che misura le abilità di coding nel mondo reale, e OSWorld, che valuta l'uso del computer in compiti pratici. Inoltre, il modello ha mostrato grandi progressi in domini specifici come finanza, diritto, medicina e STEM. Un aspetto chiave è la sicurezza: Claude 4.5 è rilasciato con protezioni AI Safety Level 3, che includono filtri per prevenire abusi in ambiti sensibili come CBRN. I miglioramenti nell'allineamento riducono comportamenti indesiderati come compiacenza, inganno e incoraggiamento a pensieri irrealistici. Infine, Anthropic ha presentato una demo temporanea, "Imagine with Claude", che permette agli utenti Max di sperimentare la creazione di software in tempo reale, senza codice predefinito, mostrando così il potenziale del nuovo modello.