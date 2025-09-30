Claude Sonnet 4.5: Anthropic rilascia il modello di codice più avanzato al mondo

Anthropic ha annunciato il lancio ufficiale di Claude Sonnet 4.5, definito il miglior modello di coding al mondo e una delle più potenti intelligenze artificiali disponibili per la costruzione di agenti complessi e l'utilizzo del computer in contesti reali. Questo nuovo modello segna un balzo significativo in termini di ragionamento, matematica e capacità di mantenere il focus su compiti articolati. Claude Sonnet 4.5 è stato sviluppato con l'obiettivo di rispondere alle esigenze moderne, in cui il codice governa applicazioni, fogli di calcolo e strumenti software di uso quotidiano. Grazie alle nuove funzionalità, il modello è in grado di affrontare problemi complessi, gestire lunghi processi e supportare in maniera più naturale il lavoro degli sviluppatori.

Claude Sonnet 4.5: i miglioramenti a Claude Code Tra le novità principali spiccano i miglioramenti a Claude Code, che introduce i "checkpoint" per salvare i progressi e tornare a stati precedenti, un'interfaccia terminale rinnovata e un'estensione nativa per Visual Studio Code. Inoltre, sono stati aggiunti un sistema di memoria potenziato e una funzione di editing contestuale per l'API, che consentono agli agenti di gestire task ancora più lunghi e complessi. Microsoft preferisce Claude Sonnet 4 a GPT-5 in Visual Studio Code, si punta su Antrhopic? Anche le app Claude ora supportano l'esecuzione del codice e la creazione di file come documenti, fogli e presentazioni direttamente all'interno delle conversazioni. Il lancio è accompagnato dall'introduzione del Claude Agent SDK, un set di strumenti che mette a disposizione degli sviluppatori l'infrastruttura usata internamente per costruire agenti sofisticati, aprendo la strada a soluzioni personalizzate in numerosi campi.