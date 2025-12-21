iPhone 18: Apple mette il piede sull'acceleratore e testa già le linee di produzione

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti asiatiche, Apple avrebbe già avviato una fase cruciale nello sviluppo della futura gamma iPhone 18, prevista per il 2026 . Alcuni informatori sostengono che le linee di produzione dedicate ai nuovi modelli siano entrate nella fase di test, un passaggio che solitamente precede di diversi mesi l'avvio della produzione di massa.

Tempistiche e novità tecniche di iPhone 18

Se confermata, la tempistica sopracitata sarebbe insolita, ma spiegabile con il fatto che i cambiamenti strutturali rispetto alla generazione iPhone 17 non sarebbero particolarmente radicali. Apple avrebbe quindi meno ostacoli tecnici da superare e potrebbe permettersi di accelerare i tempi. Tra le novità tecniche più chiacchierate figura l'adozione del Face ID integrato sotto il display, una soluzione che eliminerebbe il notch o la Dynamic Island in favore di un semplice foro per la fotocamera frontale.

Questa evoluzione segnerebbe un'importante svolta nel design degli iPhone, rendendo il pannello frontale ancora più pulito ed essenziale. Parallelamente, alcune voci parlano anche di un possibile retro leggermente trasparente e dell'abbandono dell'attuale schema cromatico bicolore.