iPhone 18: Apple mette il piede sull'acceleratore e testa già le linee di produzione

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti asiatiche, Apple avrebbe già avviato una fase cruciale nello sviluppo della futura gamma iPhone 18, prevista per il 2026. Alcuni informatori sostengono che le linee di produzione dedicate ai nuovi modelli siano entrate nella fase di test, un passaggio che solitamente precede di diversi mesi l'avvio della produzione di massa.
Questo suggerirebbe una strategia particolarmente aggressiva da parte dell'azienda di Cupertino, intenzionata a rispettare con precisione il calendario di lancio. Il rumor più rilevante indica che la produzione su larga scala degli iPhone 18 potrebbe iniziare addirittura prima del Capodanno Lunare, fissato per il 17 febbraio.
Tempistiche e novità tecniche di iPhone 18
Se confermata, la tempistica sopracitata sarebbe insolita, ma spiegabile con il fatto che i cambiamenti strutturali rispetto alla generazione iPhone 17 non sarebbero particolarmente radicali. Apple avrebbe quindi meno ostacoli tecnici da superare e potrebbe permettersi di accelerare i tempi. Tra le novità tecniche più chiacchierate figura l'adozione del Face ID integrato sotto il display, una soluzione che eliminerebbe il notch o la Dynamic Island in favore di un semplice foro per la fotocamera frontale.
Questa evoluzione segnerebbe un'importante svolta nel design degli iPhone, rendendo il pannello frontale ancora più pulito ed essenziale. Parallelamente, alcune voci parlano anche di un possibile retro leggermente trasparente e dell'abbandono dell'attuale schema cromatico bicolore.
La strategia di Apple per la presentazione della gamma di iPhone 18
Sul fronte della gamma, Apple potrebbe rivedere la propria strategia: invece di quattro modelli, il colosso tecnologico starebbe valutando il lancio di tre dispositivi principali. Accanto a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, farebbe la sua comparsa l'atteso iPhone Fold, che andrebbe a posizionarsi tra le proposte premium.
Il modello base, invece, potrebbe essere lanciato in un secondo momento e addirittura rinominato, secondo alcune indiscrezioni, come iPhone 20. Non tutti i componenti, però, sembrano pronti. I futuri chip A20 e A20 Pro non dovrebbero entrare in produzione di massa prima della seconda metà del 2026.