L’iPhone Fold potrebbe superare tutti i pieghevoli Samsung messi assieme: Apple punta a 20 milioni di unità

Che il primo pieghevole di Apple, l' iPhone Fold , sia tra i dispositivi più attesi di quest'anno non è una novità. Nonostante un debutto tardivo, lo smartphone potrebbe ottenere risultati sorprendenti e diventare il pieghevole più venduto sul mercato. Chiaramente si tratta di speculazioni, ma recenti indiscrezioni suggeriscono che l'azienda abbia aumentato la fornitura iniziale di display pieghevoli da Samsung . Rispetto a 13-15 milioni di unità iniziali, Apple ha aumentato gli ordini fino a 20 milioni di unità.

Gli obiettivi di Apple

Le informazioni sono state riportate dall'Aju Business Daily. Come vi abbiamo anticipato, Apple avrebbe aumentato la fornitura di display pieghevoli da Samsung. Quest'ultimo è attualmente il principale produttore di smartphone pieghevoli, e ha l'obiettivo di venderne sette milioni nel 2026 (sono inclusi tutti i modelli foldable). Apple ritiene che il suo iPhone Fold venderà quasi il triplo delle unità rispetto a tutti i pieghevoli Samsung messi assieme.

Un pieghevole Samsung

Ovviamente bisogna tenere presente che spedire i dispositivi e venderli sono due cose diverse: molte unità possono arrivare nei negozi senza tradursi subito in vendite reali. In ogni caso, la grande curiosità da parte degli utenti è innegabile, ma bisognerà scontrarsi con il prezzo molto elevato del prodotto: oltre 2.000 dollari per la versione da 256 GB e quasi 3.000 dollari per il taglio da 1 TB.