L’iPhone Fold potrebbe superare tutti i pieghevoli Samsung messi assieme: Apple punta a 20 milioni di unità

Che il primo pieghevole di Apple, l'iPhone Fold, sia tra i dispositivi più attesi di quest'anno non è una novità. Nonostante un debutto tardivo, lo smartphone potrebbe ottenere risultati sorprendenti e diventare il pieghevole più venduto sul mercato. Chiaramente si tratta di speculazioni, ma recenti indiscrezioni suggeriscono che l'azienda abbia aumentato la fornitura iniziale di display pieghevoli da Samsung. Rispetto a 13-15 milioni di unità iniziali, Apple ha aumentato gli ordini fino a 20 milioni di unità.
Gli obiettivi di Apple
Le informazioni sono state riportate dall'Aju Business Daily. Come vi abbiamo anticipato, Apple avrebbe aumentato la fornitura di display pieghevoli da Samsung. Quest'ultimo è attualmente il principale produttore di smartphone pieghevoli, e ha l'obiettivo di venderne sette milioni nel 2026 (sono inclusi tutti i modelli foldable). Apple ritiene che il suo iPhone Fold venderà quasi il triplo delle unità rispetto a tutti i pieghevoli Samsung messi assieme.
Ovviamente bisogna tenere presente che spedire i dispositivi e venderli sono due cose diverse: molte unità possono arrivare nei negozi senza tradursi subito in vendite reali. In ogni caso, la grande curiosità da parte degli utenti è innegabile, ma bisognerà scontrarsi con il prezzo molto elevato del prodotto: oltre 2.000 dollari per la versione da 256 GB e quasi 3.000 dollari per il taglio da 1 TB.
Nuove indiscrezioni
A rendere ancora più allettante lo smartphone non sarà solo il suo formato, ma anche la possibilità di sfruttare un layout simile a quello dell'iPad. Ciò permetterà agli utenti di sfruttare il multitasking con due app affiancate, ottimizzando determinate attività.
Specifichiamo però che il sistema operativo sarà iOS, non iPadOS, quindi alcune funzioni multitasking disponibili su iPad non saranno supportate su iPhone Fold. Inoltre, lo smartphone dovrebbe avere una batteria da 5.500 mAh, secondo le ultime indiscrezioni, due fotocamere posteriori e un design con piega quasi invisibile.