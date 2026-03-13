Lo studio dell'autore di Silent Hill sta assumendo per un nuovo, grande progetto

Bokeh Game Studio, la software house fondata e guidata dal creatore delle serie Silent Hill e Siren, Keiichiro Toyama , ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo di "grande portata" . In un messaggio scritto da Toyama stesso, lo studio ha rivelato di essere alla ricerca di personale per diverse posizioni legate a questo progetto.

Gioco sconosciuto

Questo sarà il secondo titolo per Bokeh Game Studio, dopo Slitterhead, un gioco horror d'azione AA che è stato lanciato nel 2024 ricevendo un'accoglienza moderatamente positiva. Toyama ha descritto Slitterhead come un progetto che ha aiutato il suo studio a "raggiungere finalmente la linea di partenza", suggerendo che fosse un modo per iniziare in piccolo prima di dedicarsi a qualcosa di più ambizioso.

Keiichiro Toyama

Attualmente, Bokeh Game Studio conta 35 membri, tutti coinvolti nello sviluppo del nuovo gioco senza nome. Toyama ha incoraggiato gli sviluppatori esperti in ascolto a unirsi al suo team per avere l'opportunità di plasmare il progetto sin dalle sue fasi iniziali. Lo studio mira ad aumentare il personale di almeno sedici unità, includendo programmatori, artisti, game designer e addetti al marketing. Molte delle posizioni aperte sono elencate come urgenti.

Ribadendo i valori di Bokeh Game Studio, Toyama afferma che l'obiettivo è quello di creare giochi originali che nessun altro possa realizzare. "Questo non significa che perseguiamo la novità fine a se stessa, ma piuttosto che ci chiediamo costantemente 'Perché creare questo? Perché dovremmo essere noi a crearlo?' e continuiamo a porci queste domande finché non riusciamo a produrre qualcosa che creativamente sia completamente nostro", ha scritto.