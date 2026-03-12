0

Independent Games Festival Awards 2026, ecco tutti i vincitori: c'è anche Horses

Durante la GDC 2026 sono stati annunciati i vincitori degli Independent Games Festival Awards 2026, e la lista include anche il tanto discusso progetto italiano Horses.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/03/2026
L'artwork di Horses

Durante la GDC 2026 sono stati annunciati i vincitori degli Independent Games Festival Awards 2026, ovverosia le produzioni più interessanti e innovative del panorama indipendente, nell'ambito di una cerimonia che da anni si pone come un'importante vetrina per il settore.

  • Best Student Game: Poco (Whalefall, Micah Boursier)
  • Excellence in Design: Titanium Court (AP Thomson, Fellow Traveller)
  • Excellence in Visual Art: Eclipsium (Housefire, Critical Reflex)
  • Excellence in Audio: Baby Steps (Gabe Cuzzillo, Maxi Boch, Bennett Foddy, Devolver Digital)
  • Audience Award: Wednesdays (Pierre Corbinais, The Pixel Hunt, exaheva, Christophe Galati, ARTE France)
  • alt.ctrl.GDC Award: ProyectoEXO (Todo Normal)
  • WINGS Award: 13Z: The Zodiac Trials (Mixed Realms Pte Ltd)
  • Excellence in Narrative: Perfect Tides: Station to Station (Three Bees)
  • Nuovo Award: Horses (Andrea Lucco Borlera, Santa Ragione)
  • Seumas McNally Grand Prize: Titanium Court (AP Thomson, Fellow Traveller)
Ad aggiudicarsi il premio di gioco dell'anno, ovverosia il Seumas McNally Grand Prize, è stato Titanium Court: un nuovo successo per AP Thomson, che ha portato a casa il medesimo riconoscimento lo scorso anno con Consume Me, sviluppato insieme a Jenny Jiao Hsia.

L'innovazione di Horses

L'italiano Horses (qui la recensione) si è aggiudicato invece il Nuovo Award, un premio che riconosce l'originalità e la capacità di innovare del titolo di Santa Ragione, assegnato spesso a fronte di un progetto che è stato sviluppato in maniera non convenzionale.

Meritano una menzione anche Poco, un'avventura punta & clicca "ibrida", fra 2D e 3D, ed Eclipsium, un horror in prima persona che è stato giudicato eccellente sul piano visivo. Impossibile non spendere qualche parola, infine, per Baby Steps, il curioso titolo prodotto da Devolver Digital, premiato per il migliore audio.

