Independent Games Festival Awards 2026, ecco tutti i vincitori: c'è anche Horses

Ad aggiudicarsi il premio di gioco dell'anno , ovverosia il Seumas McNally Grand Prize, è stato Titanium Court : un nuovo successo per AP Thomson, che ha portato a casa il medesimo riconoscimento lo scorso anno con Consume Me, sviluppato insieme a Jenny Jiao Hsia.

Ecco i vincitori degli IGF Awards e dei GDC Awards: scoprite il meglio dell'industria videoludica

Durante la GDC 2026 sono stati annunciati i vincitori degli Independent Games Festival Awards 2026 , ovverosia le produzioni più interessanti e innovative del panorama indipendente, nell'ambito di una cerimonia che da anni si pone come un'importante vetrina per il settore.

L'innovazione di Horses

L'italiano Horses (qui la recensione) si è aggiudicato invece il Nuovo Award, un premio che riconosce l'originalità e la capacità di innovare del titolo di Santa Ragione, assegnato spesso a fronte di un progetto che è stato sviluppato in maniera non convenzionale.

Meritano una menzione anche Poco, un'avventura punta & clicca "ibrida", fra 2D e 3D, ed Eclipsium, un horror in prima persona che è stato giudicato eccellente sul piano visivo. Impossibile non spendere qualche parola, infine, per Baby Steps, il curioso titolo prodotto da Devolver Digital, premiato per il migliore audio.