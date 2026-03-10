0

Lost and Found Co. è un gioco dalla media voto altissima

Scopriamo Lost and Found Co., un gioco dalla media voto altissima, che sta piacendo tanto anche ai giocatori su Steam.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/03/2026
La protagonista di Lost and Found Co.

Guardando ai giochi con le medie voto più alte dell'anno su OpenCritic, ci è caduto l'occhio su Lost and Found Co. di Bit Egg, un gioco indie che vanta una media di voti della critica di ben 90 e che attualmente è sopra addirittura a Resident Evil Requiem e Mewgenics per giudizi complessivi.

Di cosa stiamo parlando?

Pubblicato il 6 marzo 2026, Lost and Found Co. è sostanzialmente un titolo in cui si va a caccia di oggetti nascosti nei vari scenari. Il compito del giocatore è quello di aiutare Ducky, uno stagista dell'azienda Dea Mei che è stato trasformato in anatra. La Dea Mei è una startup magica dedicata a trovare oggetti smarriti per gli abitanti della città. Si tratta di un titolo rilassante, pensato come un passatempo.

Detto questo, è talmente ben fatto e curato in ogni aspetto, che sta piacendo praticamente a chiunque ci giochi.

Vediamo i primi voti:

  • GameGrin: 10 / 10
  • SECTOR.sk: 9 / 10
  • Kakuchopurei: 90 / 100
  • ReGame It: 9 / 10
  • SavePoint Gaming: 9 / 10
  • Rectify Gaming: 9 / 10
  • Checkpoint Gaming: 8.5 / 10
  • Gamer Social Club: 8.5 / 10
  • ThreeTwoPlay: 4 / 5
  • Smash Jump: 8 / 10

Oltre all'altissima media delle valutazioni della stampa, Lost and Found Co. può vantare una media voto altissima anche su Steam, dove ha ben il 96% di recensioni positive, sulle centinaia ricevute.

Insomma, fossimo in voi gli daremmo uno sguardo, anche perché non costa tantissimo: 17,49 euro (15,74€ in offerta lancio).

