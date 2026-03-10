Lost and Found Co. è un gioco dalla media voto altissima

Guardando ai giochi con le medie voto più alte dell'anno su OpenCritic, ci è caduto l'occhio su Lost and Found Co. di Bit Egg, un gioco indie che vanta una media di voti della critica di ben 90 e che attualmente è sopra addirittura a Resident Evil Requiem e Mewgenics per giudizi complessivi.
Di cosa stiamo parlando?
Pubblicato il 6 marzo 2026, Lost and Found Co. è sostanzialmente un titolo in cui si va a caccia di oggetti nascosti nei vari scenari. Il compito del giocatore è quello di aiutare Ducky, uno stagista dell'azienda Dea Mei che è stato trasformato in anatra. La Dea Mei è una startup magica dedicata a trovare oggetti smarriti per gli abitanti della città. Si tratta di un titolo rilassante, pensato come un passatempo.
Detto questo, è talmente ben fatto e curato in ogni aspetto, che sta piacendo praticamente a chiunque ci giochi.
Vediamo i primi voti:
- GameGrin: 10 / 10
- SECTOR.sk: 9 / 10
- Kakuchopurei: 90 / 100
- ReGame It: 9 / 10
- SavePoint Gaming: 9 / 10
- Rectify Gaming: 9 / 10
- Checkpoint Gaming: 8.5 / 10
- Gamer Social Club: 8.5 / 10
- ThreeTwoPlay: 4 / 5
- Smash Jump: 8 / 10
Oltre all'altissima media delle valutazioni della stampa, Lost and Found Co. può vantare una media voto altissima anche su Steam, dove ha ben il 96% di recensioni positive, sulle centinaia ricevute.
Insomma, fossimo in voi gli daremmo uno sguardo, anche perché non costa tantissimo: 17,49 euro (15,74€ in offerta lancio).