0

Festa delle Offerte di Primavera: su Amazon è disponibile un bundle super, PS5 Slim + NBA 2K26 al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo del bundle che prevede PS5 Slim + NBA 2K26.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/03/2026
PS5 Slim + NBA 2K26

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del bundle che prevede PS5 Slim + NBA 2K26: l'offerta attiva include uno sconto complessivo del 18% (100€) per un costo totale e finale d'acquisto di 449,98€, suo minimo storico. Puoi acquistare il bundle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il pacchetto include il controller wireless DualSense, il codice per il gioco NBA 2K26 Standard Edition oltre, ovviamente, alla console Slim con il suo SSD da 1TB che combina prestazioni elevate ad un design più compatto.

Ulteriori dettagli sul bundle

Con NBA 2K26, potrai vivere l'azione del basket con la qualità grafica 4K HDR della PS5 e l'innovativo feedback aptico del controller DualSense, che trasmette ogni rimbalzo e movimento direttamente nelle tue mani. L'SSD ultraveloce della console garantisce tempi di caricamento ridotti, permettendoti di entrare rapidamente in partita e di passare da una modalità all'altra senza interruzioni.

Nba 2K26 3

La tecnologia ProPLAY porta le riprese NBA reali direttamente nel gioco, rendendo il gameplay più realistico che mai. NBA 2K26 offre inoltre numerose modalità immersive, tra cui MyCAREER, MyTEAM e MyNBA, che permettono di creare e gestire il proprio giocatore o la propria squadra. Qui la nostra recensione.

