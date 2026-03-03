Il Museo del Videogioco di Roma celebra 40 anni di musica videoludica con eventi e concerti

Il GAMM, il Museo del Videogioco di Roma celebra in questi giorni 40 anni di musica videoludica con un progetto speciale composto da diversi eventi e concerti, creato per celebrare un anniversario particolare per la musica dei videogiochi: il quarantennale di tre titoli che hanno definito l'immaginario di questo ambito attraverso le loro colonne sonore, ovvero The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania.
Le musiche originali di questi titoli hanno influenzato tutto il panorama della musica derivante dagli hardware a 8-bit, comprese le tendenze successive come la scena "chiptune" e underground, trasformando una limitazione tecnica in identità artistica ricercata.
L'evento organizzato da GAMM, il Museo del Videogioco di Roma, vuole celebrare tutto questo e raccontare l'evoluzione della musica nei videogiochi a partire degli anni '80.
Tra spettacolo e divulgazione
All'interno del GAMM si svolgeranno vari eventi, tra lezioni di musica 8 bit, concerti, workshop e live show, portando avanti l'obiettivo della diffusione della cultura videoludica sia attraverso dimostrazioni e concerti che con workshop e situazioni più interattive.
Tra i punti chiave del percorso c'è anche il coinvolgimento diretto delle scuole, delle famiglie e di un pubblico trasversale, attraverso attività di divulgazione, formazione e performance artistiche.
Vediamo dunque il programma degli eventi organizzati dal GAMM:
7 marzo:
- Mattina (11:30-12:30) - Educational: Lezioni interattive sulla musica 8/16 bit, analisi dei temi di Zelda, Metroid e Castlevania
- Sera (dalle 20:30) - Concerto della Player 2 Orchestra, la prima orchestra sinfonica italiana specializzata nell'esecuzione di colonne sonore di videogames, serie tv, anime e film. L'esibizione sarà preceduta da un'introduzione degli autori sulla narrazione storica della musica videoludica. Arrangiamenti sinfonici e narrazione storica per ripercorrere i passaggi chiave dell'evoluzione del medium
8 marzo:
- Mattina (11:30-12:30) - Workshop: Il Game Boy come strumento musicale, creazione di una traccia 8 bit in tempo reale e introduzione alla scena chiptune. A cura di Stefano di Marco ed Excaliber
- Sera (dalle 20:30) - Fabio Bortolotti in arte Kenobit, musicista e intellettuale del digitale, si esibirà in una performance live a 8 bit suonando il Game Boy. Il concerto sarà preceduto da un momento di confronto con Kenobit sulla sua esperienza nel mondo del videogioco ribelle, sulla libertà musicale e la pedagogia digitale. Live set Performance e il confronto con un'alternativa digitale per raccontare "il futuro del passato"
Per quanto riguarda le attività in ambito educativo, sono progettate per scuole e giovani appassionati di videogiochi, con contenuti dedicati al sound design videoludico, alla teoria e composizione attraverso "vincoli tecnici" e a esercitazioni pratiche.
Gli artisti che si esibiranno all'interno del programma sono la Player 2 Orchestra, un Ensemble specializzato nella valorizzazione delle colonne sonore videoludiche attraverso arrangiamenti orchestrali moderni, con visual e narrazioni storiche e lo stesso Kenobit, uno dei più noti esponenti italiani della chiptune, che dal 2008 utilizza Game Boy, Commodore 64 e hardware retro per comporre ed eseguire musica elettronica.