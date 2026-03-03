Il Museo del Videogioco di Roma celebra 40 anni di musica videoludica con eventi e concerti

Le musiche originali di questi titoli hanno influenzato tutto il panorama della musica derivante dagli hardware a 8-bit, comprese le tendenze successive come la scena " chiptune " e underground, trasformando una limitazione tecnica in identità artistica ricercata.

Il GAMM, il Museo del Videogioco di Roma celebra in questi giorni 40 anni di musica videoludica con un progetto speciale composto da diversi eventi e concerti , creato per celebrare un anniversario particolare per la musica dei videogiochi: il quarantennale di tre titoli che hanno definito l'immaginario di questo ambito attraverso le loro colonne sonore, ovvero The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania.

Tra spettacolo e divulgazione

All'interno del GAMM si svolgeranno vari eventi, tra lezioni di musica 8 bit, concerti, workshop e live show, portando avanti l'obiettivo della diffusione della cultura videoludica sia attraverso dimostrazioni e concerti che con workshop e situazioni più interattive.

Una sala del GAMM

Tra i punti chiave del percorso c'è anche il coinvolgimento diretto delle scuole, delle famiglie e di un pubblico trasversale, attraverso attività di divulgazione, formazione e performance artistiche.

Vediamo dunque il programma degli eventi organizzati dal GAMM:

7 marzo:

Mattina (11:30-12:30) - Educational: Lezioni interattive sulla musica 8/16 bit, analisi dei temi di Zelda, Metroid e Castlevania

Sera (dalle 20:30) - Concerto della Player 2 Orchestra, la prima orchestra sinfonica italiana specializzata nell'esecuzione di colonne sonore di videogames, serie tv, anime e film. L'esibizione sarà preceduta da un'introduzione degli autori sulla narrazione storica della musica videoludica. Arrangiamenti sinfonici e narrazione storica per ripercorrere i passaggi chiave dell'evoluzione del medium

8 marzo:

Mattina (11:30-12:30) - Workshop: Il Game Boy come strumento musicale, creazione di una traccia 8 bit in tempo reale e introduzione alla scena chiptune. A cura di Stefano di Marco ed Excaliber

Sera (dalle 20:30) - Fabio Bortolotti in arte Kenobit, musicista e intellettuale del digitale, si esibirà in una performance live a 8 bit suonando il Game Boy. Il concerto sarà preceduto da un momento di confronto con Kenobit sulla sua esperienza nel mondo del videogioco ribelle, sulla libertà musicale e la pedagogia digitale. Live set Performance e il confronto con un'alternativa digitale per raccontare "il futuro del passato"

Per quanto riguarda le attività in ambito educativo, sono progettate per scuole e giovani appassionati di videogiochi, con contenuti dedicati al sound design videoludico, alla teoria e composizione attraverso "vincoli tecnici" e a esercitazioni pratiche.

Gli artisti che si esibiranno all'interno del programma sono la Player 2 Orchestra, un Ensemble specializzato nella valorizzazione delle colonne sonore videoludiche attraverso arrangiamenti orchestrali moderni, con visual e narrazioni storiche e lo stesso Kenobit, uno dei più noti esponenti italiani della chiptune, che dal 2008 utilizza Game Boy, Commodore 64 e hardware retro per comporre ed eseguire musica elettronica.