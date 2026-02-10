GAMM Game Museum - Museo del Videogioco di Roma ha un nuovo direttore

Nato per superare l'idea di un museo come semplice vetrina tecnologica, il GAMM vuole raccontare i cambiamenti del passato che hanno contribuito a plasmare il nostro presente, nell'ambito di una dimensione in cui analogico e digitale coesistono.

Triulzi raccoglie il testimone da Marco Accordi Rickards, che ha contribuito in maniera decisiva a consolidare l'identità culturale del museo. La nuova direzione potrà contare su di uno staff rinnovato che accompagnerà il GAMM in una fase di rilancio, rafforzando progettualità, programmazione culturale e dialogo con la community.

Il GAMM Game Museum - Museo del Videogioco di Roma annuncia un importante cambio al vertice: Massimo Triulzi è il nuovo direttore e avrà il compito di guidare una realtà che, nel panorama culturale italiano, racconta il videogioco non solo come intrattenimento ma come linguaggio, industria e fenomeno sociale.

Le parole del nuovo direttore

Classe 1969, giornalista e docente di Nuove Tecnologie, Massimo Triulzi scrive di videogiochi e innovazione dal 1993. Ha collaborato con K dello Studio Vit, Topolino ed è da oltre trent'anni una firma del Corriere della Sera, seguendo passo dopo passo l'evoluzione del divertimento elettronico dagli albori fino ai giorni nostri.

Massimo Triulzi

"Il videogioco (e i meccanismi che ne determinano il funzionamento) ha avuto un ruolo enorme nella trasformazione digitale delle nostre vite", ha dichiarato Triulzi. "Oggi possiamo osservarne il valore culturale con maggiore consapevolezza: proteggere e divulgare questa memoria significa offrire a tutti gli strumenti per comprendere meglio il presente."

"Il Museo del Videogioco di Roma deve essere un luogo vivo, pulsante e appartenere alle persone: un museo non potrà mai dirsi finito, ma è destinato a un'evoluzione continua che segua il cambiamento dei tempi e del linguaggio che racconta."