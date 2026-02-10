0

GAMM Game Museum - Museo del Videogioco di Roma ha un nuovo direttore

Arrivano importanti novità per il GAMM Game Museum - Museo del Videogioco di Roma, che cambia direttore e rinnova lo staff con l'obiettivo di rilanciare questa importante realtà.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/02/2026
Un esemplare di Ultra Pong Atari al GAMM Game Museum

Il GAMM Game Museum - Museo del Videogioco di Roma annuncia un importante cambio al vertice: Massimo Triulzi è il nuovo direttore e avrà il compito di guidare una realtà che, nel panorama culturale italiano, racconta il videogioco non solo come intrattenimento ma come linguaggio, industria e fenomeno sociale.

Triulzi raccoglie il testimone da Marco Accordi Rickards, che ha contribuito in maniera decisiva a consolidare l'identità culturale del museo. La nuova direzione potrà contare su di uno staff rinnovato che accompagnerà il GAMM in una fase di rilancio, rafforzando progettualità, programmazione culturale e dialogo con la community.

Nato per superare l'idea di un museo come semplice vetrina tecnologica, il GAMM vuole raccontare i cambiamenti del passato che hanno contribuito a plasmare il nostro presente, nell'ambito di una dimensione in cui analogico e digitale coesistono.

La crisi della RAM potrebbe colpire pesantemente il settore delle console portatili per il retrogaming La crisi della RAM potrebbe colpire pesantemente il settore delle console portatili per il retrogaming

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso diverse aree tematiche, presentate in ordine cronologico per ripercorrere i momenti chiave della trasformazione del medium: da semplice emanazione tecnologica a fenomeno culturale di massa, tutto questo in uno spazio espositivo di circa 700 metri quadri nel cuore di Roma, in via delle Terme di Diocleziano 35/36.

Le parole del nuovo direttore

Classe 1969, giornalista e docente di Nuove Tecnologie, Massimo Triulzi scrive di videogiochi e innovazione dal 1993. Ha collaborato con K dello Studio Vit, Topolino ed è da oltre trent'anni una firma del Corriere della Sera, seguendo passo dopo passo l'evoluzione del divertimento elettronico dagli albori fino ai giorni nostri.

Massimo Triulzi
Massimo Triulzi

"Il videogioco (e i meccanismi che ne determinano il funzionamento) ha avuto un ruolo enorme nella trasformazione digitale delle nostre vite", ha dichiarato Triulzi. "Oggi possiamo osservarne il valore culturale con maggiore consapevolezza: proteggere e divulgare questa memoria significa offrire a tutti gli strumenti per comprendere meglio il presente."

"Il Museo del Videogioco di Roma deve essere un luogo vivo, pulsante e appartenere alle persone: un museo non potrà mai dirsi finito, ma è destinato a un'evoluzione continua che segua il cambiamento dei tempi e del linguaggio che racconta."

#Retrogaming
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
GAMM Game Museum - Museo del Videogioco di Roma ha un nuovo direttore