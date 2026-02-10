Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea è stato annunciato con trailer e data di uscita

Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea è stato annunciato con un trailer da Cornfox & Bros., che continuerà la saga ispirata a The Legend of Zelda con un nuovo capitolo che sarà disponibile a partire dal 5 marzo.

Inizialmente in esclusiva sulla piattaforma Apple Arcade, Legend of the Shadow Sea è ambientato quasi mille anni dopo gli eventi di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm e ci mette al comando di un giovane ma scaltro guerriero a cui viene affidato l'incarico di ritrovare un dio scomparso e affrontare colossali titani.

La trama di Oceanhorn 3 introduce Em, un enigmatico personaggio legato ai titani, insieme a un cast completamente nuovo che non rinuncia però ad alcuni volti familiari. Al centro della narrazione troviamo la minaccia dell'Ombra e il potere del quarto dio perduto, Xoma, capace di rimodellare il destino del mondo.

Chi non ha giocato i primi due episodi della serie non avrà problemi a cimentarsi con Legend of the Shadow Sea, visto che il titolo si pone come un'esperienza completamente autoconclusiva.