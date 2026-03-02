0

Gli Hewson ritornano con Hyper Sentinel Fusion, che sarà distribuito su floppy disk

Lanciata la campagna Kickstarter di Hyper Sentinel Fusion, un nuovo gioco degli storici Hewson, che sarà stampato su floppy disk.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/03/2026
Il packaging di Hyper Sentinel Fusion

La campagna crowdfunding di Hyper Sentinel Fusion è ufficialmente partita su Kickstarter, con Andrew e Rob Hewson che puntano a raccogliere 15.000 sterline per portare il gioco su PC, Mac e console. Se non li conoscete, sono due storici nomi della scena dei videogiochi inglese degli anni '80 e dei primi anni '90, con già più di ventuno campagne Kickstarter di successo all'attivo, tutte andate a buon fine. Sono una garanzia, insomma.

Una campagna che dà tutte le risposte

Hyper Sentinel Fusion nasce come seguito di Hyper Sentinel e si propone di fondere l'anima degli arcade classici con meccaniche moderne. Viene descritto come un'esplosiva combinazione tra lo stile di Uridium e Paradroid (due dei classici dell'etichetta Hewson), arricchita da elementi extraction shooter e roguelite.

A rendere l'iniziativa ancora più affascinante è il forte richiamo nostalgico della stessa: tra le ricompense per i sostenitori c'è infatti un'edizione speciale distribuita su un "finto" floppy disk. Non si tratta di un vero dischetto funzionante su vecchi PC, Amiga o Atari ST, ma di una chiavetta USB mascherata, con versione DRM-free del gioco per PC e Mac e contenuti bonus, un omaggio dichiarato all'epoca d'oro dello studio.

Se volete provare il gioco, su Steam è già disponibile una demo, mentre l'uscita digitale è prevista non solo su PC e Mac, ma anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

La campagna Kickstarter afferma che il gioco sarà disponibile entro dicembre 2026, quindi nel corso di quest'anno. Sempre dalla campagna, apprendiamo che attualmente lo sviluppo è completo all'80% e che il Kickstarter serve soprattutto per poterlo distribuire in formato fisico.

#Retrogaming #Crowdfunding
