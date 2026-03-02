Gli Hewson ritornano con Hyper Sentinel Fusion, che sarà distribuito su floppy disk

La campagna crowdfunding di Hyper Sentinel Fusion è ufficialmente partita su Kickstarter, con Andrew e Rob Hewson che puntano a raccogliere 15.000 sterline per portare il gioco su PC, Mac e console. Se non li conoscete, sono due storici nomi della scena dei videogiochi inglese degli anni '80 e dei primi anni '90, con già più di ventuno campagne Kickstarter di successo all'attivo , tutte andate a buon fine. Sono una garanzia, insomma.

Una campagna che dà tutte le risposte

Hyper Sentinel Fusion nasce come seguito di Hyper Sentinel e si propone di fondere l'anima degli arcade classici con meccaniche moderne. Viene descritto come un'esplosiva combinazione tra lo stile di Uridium e Paradroid (due dei classici dell'etichetta Hewson), arricchita da elementi extraction shooter e roguelite.

A rendere l'iniziativa ancora più affascinante è il forte richiamo nostalgico della stessa: tra le ricompense per i sostenitori c'è infatti un'edizione speciale distribuita su un "finto" floppy disk. Non si tratta di un vero dischetto funzionante su vecchi PC, Amiga o Atari ST, ma di una chiavetta USB mascherata, con versione DRM-free del gioco per PC e Mac e contenuti bonus, un omaggio dichiarato all'epoca d'oro dello studio.

Se volete provare il gioco, su Steam è già disponibile una demo, mentre l'uscita digitale è prevista non solo su PC e Mac, ma anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

La campagna Kickstarter afferma che il gioco sarà disponibile entro dicembre 2026, quindi nel corso di quest'anno. Sempre dalla campagna, apprendiamo che attualmente lo sviluppo è completo all'80% e che il Kickstarter serve soprattutto per poterlo distribuire in formato fisico.