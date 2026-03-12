Defender of the Crown: The Legend Returns fa rivivere un gioco mitologico

Lo studio di sviluppo Black Tower Basement e l'editore Nordcurrent Labs hanno annunciato durante il Future Games Show: Spring Showcase 2026 Defender of the Crown: The Legend Returns, titolo che segna il ritorno di un videogioco mitologico, uscito originariamente per Amiga e altri sistemi a 8 e 16-bit nel 1986, a opera di Cinemaware.

Previsto nel corso del 2026, il gioco è stato completamente rielaborato per le piattaforme moderne, con anche l'aggiunta di nuovi contenuti.

Giocando dovrete conquistare territori, schierare eserciti, assaltare castelli e cambiare gli equilibri di potere del Regno Unito. "È il Defender of the Crown che ricordi, solo più nitido, pulito e pensato per i giorni nostri," stando alla descrizione ufficiale.

Defender of the Crown: The Legend Returns offrirà tre modalità di gioco: Modalità Rétro, il classico per Amiga originale, preservato con un'autenticità pressoché perfetta e miglioramenti alla fruibilità del gioco; modalità Classica, il classico Amiga rivisitato per i giorni nostri. Un'identità visiva completamente nuova, meccaniche rifinite e sistemi più fluidi; Modalità Regno, una sfida completamente nuova. Mappe generate proceduralmente, meccaniche speciali con i dadi, abilità sbloccabili e diversi livelli di difficoltà per rendere ogni partita imprevedibile.

Defender of the Crown: The Legend Returns uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC.