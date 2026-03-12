Directive 8020 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer pieno di gente spaventata

Nel corso del Future Games Show: Spring Showcase 2026, Supermassive Games è tornata a mostrare l'horror fantascientifico Directive 8020 con un nuovo trailer, pensato per mostrare le caratteristiche multigiocatore dell'avventura.

Il filmato in realtà è davvero particolare, con questo gruppo seduto sul divano che gioca a turno facendo scelte per portare avanti la storia.Non dura moltissimo, ma vale la pena di vederlo.

Dagli autori di UNTIL DAWN e THE QUARRY, Directive 8020 è una nuova avventura horror che unisce intense sequenze survival a una storia a bivi costellata di scelte decisive.

La Terra sta morendo e all'umanità non resta più tempo. L'unica speranza è Tau Ceti f, a dodici anni luce da casa. Ma quando la nave Cassiopea si schianta sul pianeta, gli astronauti si accorgono presto di non essere soli.

L'equipaggio della Cassiopea dovrà agire d'astuzia per sopravvivere a un organismo alieno in grado di assumere le sembianze delle sue prede. Questa sfida mortale li metterà di fronte alla scelta più difficile: salvarsi la vita o mettere a rischio gli abitanti della Terra?