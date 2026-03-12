Will: Follow The Light ha una data d'uscita ufficiale

Will: Follow The Light è tornato a mostrarsi durante il Future Games Show: Spring Showcase 2026. Lo ha fatto con un nuovo trailer, con cui è stata svelata la data d'uscita ufficiale: 28 aprile 2026.

Il filmato di suo mostra diverse sequenze di gioco che danno conto dell'atmosfera che si respirerà durante l'avventura.

Will: Follow The Light narra di un pericoloso viaggio personale attraverso le aspre latitudini settentrionali. Per trovare la pace e la sua famiglia, Will deve attraversare acque sconfinate, affrontare numerose sfide e, infine, scoprire sé stesso. Ce la farà?

Will è il guardiano del faro di un'isola remota nei mari settentrionali. La storia inizia durante uno dei suoi turni solitari, quando un inaspettato messaggio radio sconvolge la sua routine. Un disastro improvviso si è abbattuto sulla sua città natale e suo figlio è scomparso. Determinato a trovarlo, deve partire a bordo della sua barca a vela, Molly, e attraversare gli insidiosi mari settentrionali.