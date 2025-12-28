WILL: Follow the Light, il provato. Un viaggio solitario tra i fantasmi del Nord

TomorrowHead Studio, un piccolo team indipendente al suo esordio assoluto , sembra aver studiato a fondo i maestri del genere prima di lanciarsi in questo videogioco di debutto che ho avuto l'opportunità di giocare in una breve demo su PC Steam; un playtest di circa 30 minuti che mi ha trascinato in un incubo marittimo di grande fascino visivo, lasciandomi addosso un senso di freddo implacabile, ma anche quella strana inquietudine che fa venire la voglia di andare avanti, di scoprire cosa è accaduto alla vita, all'apparenza tranquilla, del suo protagonista.

Will, il protagonista che dà il nome al progetto con un geniale gioco di parole - WILL: Follow the Light può essere interpretato sia come Will, il personaggio, che deve seguire la luce, sia come la coniugazione del verbo al futuro, qualcuno seguirà la luce - appare piccolo e insignificante di fronte alla furia degli elementi, un tema ricorrente stando ad alcune dichiarazioni del team di sviluppo, che sottolinea la fragilità umana contro una natura maestosa che è completamente indifferente al destino di un singolo uomo.

È una sequenza che tradisce la volontà del team di offrire meccaniche di traversata realistiche per quanto prive di un classico game over visto che anche l'inedia comporta, al massimo, la non prosecuzione. Sappiamo inoltre che nel gioco completo questa non sarà l'unica forma di viaggio prevista, ma si alternerà con sezioni di esplorazione su slitte trainate da cani , perfette per coprire le vaste distese innevate di ispirazione nordica che fanno da sfondo all'avventura.

Lo voglio dire fin da subito: l'impatto con la demo è stato brutale, rigorosamente in senso positivo. Niente tutorial prolissi, pochissimo testo su schermo , nessuno che mi tenesse per mano o mi desse eccessivi indizi visivi sul da farsi: mi sono ritrovato immediatamente, subito dopo una dissolvenza dal nero, al timone di una barca a vela, nel cuore di una tempesta che definire "biblica" sarebbe riduttivo. Questa sezione, che richiama fortemente le affascinanti scene mostrate nel trailer d'annuncio, funge da biglietto da visita per le ambizioni tecniche del gioco.

L'ombra di Firewatch e la lezione di Edith Finch

Quando la natura sembra che stia per avere la meglio sullo sventurato protagonista, la demo cambia registro e ci porta sulla terraferma, in quello che ho interpretato come un prequel agli eventi marittimi. È qui che le ispirazioni del progetto emergono con prepotenza.

Will non è (ancora) un naufrago, ma un uomo con un compito: deve prepararsi all'arrivo di una tempesta apocalittica, probabilmente la stessa che lo raggiungerà mentre sta tentando di fuggire per mare. In questa fase, il gioco abbraccia la sua natura più riflessiva, creando un parallelismo immediato con quell'incredibile capolavoro che è stato Firewatch di Campo Santo che va ben oltre l'uso della visuale in prima persona.

Cosa c'è di più solitario di un faro su una scogliera?

Come Henry nella torre di avvistamento, anche Will è guidato dalla voce di un interlocutore via radio. Questo espediente narrativo non serve solo a dare obiettivi molto concreti ("vai al faro", "controlla il generatore", fai questo e quello), ma è anche il veicolo principale per esplorare e far percepire il tema della solitudine condivisa sia con il giocatore sia con chi è dall'altra parte dell'etere. C'è una voce amica che ci fa compagnia e ci aiuta, ma la distanza fisica è incolmabile e sembra anche che sia in procinto di interrompersi a causa delle intemperie, e ogni scambio di battute non fa che accentuare quel senso di isolamento che permea la scogliera dove si trova Will.

Tuttavia, se l'interazione con la radio può ricordare Firewatch, l'integrazione tra il gameplay e la storia che si svolge sembra guardare timidamente ad un'altra pietra miliare del genere: What Remains of Edith Finch. Le poche azioni richieste al giocatore in questa breve demo - interagire con gli oggetti quotidiani e con quelli legati al lavoro di Will, per raccogliere dati e attivare marchingegni - non sono mai fini a se stesse o puramente meccaniche per quanto basilari. Ogni interazione serve infatti a dipanare la matassa narrativa e, pur non raggiungendo mai l'elaborazione della memorabile sequenza dell'inscatolamento del pesce in Edith Finch, ci lascia presagire che proprio questa sia la strada di design che TomorrowHead vuole percorrere.

A spezzare il ritmo e consentire lo spostamento tra le varie sezioni dell'avventure, ci saranno anche delle parti a bordo di una slitta trainata da cani

I documenti sparsi e i dialoghi frammentari mi hanno poi fatto intuire un dramma umano che è ben nascosto sotto la cenere, ma una cenere ancora molto calda: la scomparsa dei colleghi appare non essere accidentale, e c'è molto probabilmente un legame doloroso con la moglie e il figlio di Will, lontani e quasi impalpabili, ma mai davvero messi da parte.

Un flashback verso la fine della demo colpisce duro, suggerendo che la vera tempesta per il protagonista potrebbe essere quella interiore, non quella che lo insegue al timone della barca a vela.