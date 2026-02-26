Gli autori di Horizon Forbidden West hanno creato la propria tecnologia di upscaling, invece di usare il PSSR

I videogiochi sono arte, ma sono anche un complesso meccanismo tecnologico che chi sta dal nostro lato della barricata spesso non ha modo di vedere. Fortunatamente c'è chi, come Digital Foundry, si occupa di fare da ponte tra i due lati del mondo videoludico e ci racconta dettagli interessanti come il fatto che Guerrilla Games, creatore di Killzone e più recentemente della serie di giochi d'azione e avventura Horizon, ha creato una propria tecnologia di upscaling, simile al PSSR di Sony.

Ovviamente, l'ha creata per il proprio motore grafico, il Decima Engine, che viene utilizzato anche da Kojima Productions per Death Stranding e Death Stranding 2: On the Beach.