Gli autori di Horizon Forbidden West hanno creato la propria tecnologia di upscaling, invece di usare il PSSR

I videogiochi sono arte, ma sono anche un complesso meccanismo tecnologico che chi sta dal nostro lato della barricata spesso non ha modo di vedere. Fortunatamente c'è chi, come Digital Foundry, si occupa di fare da ponte tra i due lati del mondo videoludico e ci racconta dettagli interessanti come il fatto che Guerrilla Games, creatore di Killzone e più recentemente della serie di giochi d'azione e avventura Horizon, ha creato una propria tecnologia di upscaling, simile al PSSR di Sony.
Ovviamente, l'ha creata per il proprio motore grafico, il Decima Engine, che viene utilizzato anche da Kojima Productions per Death Stranding e Death Stranding 2: On the Beach.
Il video di Digital Foundry su Horizon
La tecnologia utilizzata da Guerrilla Games si chiama Pico e sarà utilizzata anche dalla versione PC di Death Stranding 2: On the Beach, presto in arrivo.
La parte interessante è che questa tecnologia, su PS5 Pro, viene utilizzata al posto del software di upscaling ufficiale di Sony, PSSR. In altre parole, Guerrilla ha preferito crearsi la propria versione del PSSR e renderla l'opzione principale, e per buoni motivi, secondo il video di Digital Foundry che potete vedere qui sopra.
Pare infatti che la tecnologia rivaleggi anche con il DLSS di NVIDIA. Va comunque detto che un PSSR 2.0 sembra in arrivo secondo alcuni rumor e potrebbe superare Pico di Guerrilla Games.
Ricordiamo infine che Guerrilla rassicura che continuerà a fare giochi single player, nonostante Horizon Hunters Gathering.