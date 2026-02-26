0

Stardew Valley ha un video speciale per i dieci anni in arrivo oggi

Stardew Valley sta compiendo dieci anni e il suo creatore ha realizzato un lungo video celebrativo che includerà una serie di informazioni interessanti per gli appassionati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/02/2026
Una fattoria di Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley celebra oggi, 26 febbraio, il proprio decimo anniversario e ovviamente il suo creatore, Eric 'ConcernedApe' Barone, vuole festeggiare l'occasione. Ha quindi deciso di mandare in onda, alle 20:00 di questa sera, un video speciale.

Vediamo tutti i dettagli che Barone ha deciso di condividere su questo nuovo filmato dedicato al suo farming simulator.

Cosa aspettarsi dal video di Stardew Valley

Pare che la presentazione durerà circa 23 minuti e i giocatori possono aspettarsi piccole curiosità come "filmati pre-publicazione" di Stardew Valley, ma anche l'annuncio di quali siano i nuovi candidati per i matrimoni con i personaggi dei giocatori, che sarà introdotto con l'aggiornamento 1.7.

Barone ha scritto: "Ho realizzato un video per il decimo anniversario di Stardew Valley di domani, andrà in "anteprima" domani alle 11:00 PST [ndr, 26 febbraio 20:00 ora italiana]... mostrerò alcune vecchie build del gioco con un mio commento, ripercorrerò brevemente i numerosi aggiornamenti, lascerò un messaggio speciale ai giocatori e svelerò i 2 nuovi candidati al matrimonio della versione 1.7."

Fa dormire il suo personaggio per 1.000 anni in Stardew Valley per ricreare l'attesa per Haunted Chocolatier Fa dormire il suo personaggio per 1.000 anni in Stardew Valley per ricreare l'attesa per Haunted Chocolatier

Sicuramente sarà un'occasione per i fan di Stardew Valley di rivivere la storia del videogioco, dal passato fino al suo futuro. Diteci, vi intriga questa presentazione?

Ricordiamo infine che Stardew Valley 2 era in lavorazione un tempo, ma poi l'autore ha temuto le aspettative dei fan.

