Stardew Valley ha un video speciale per i dieci anni in arrivo oggi

Vediamo tutti i dettagli che Barone ha deciso di condividere su questo nuovo filmato dedicato al suo farming simulator.

Stardew Valley celebra oggi, 26 febbraio, il proprio decimo anniversario e ovviamente il suo creatore, Eric 'ConcernedApe' Barone, vuole festeggiare l'occasione. Ha quindi deciso di mandare in onda, alle 20:00 di questa sera, un video speciale .

Cosa aspettarsi dal video di Stardew Valley

Pare che la presentazione durerà circa 23 minuti e i giocatori possono aspettarsi piccole curiosità come "filmati pre-publicazione" di Stardew Valley, ma anche l'annuncio di quali siano i nuovi candidati per i matrimoni con i personaggi dei giocatori, che sarà introdotto con l'aggiornamento 1.7.

Barone ha scritto: "Ho realizzato un video per il decimo anniversario di Stardew Valley di domani, andrà in "anteprima" domani alle 11:00 PST [ndr, 26 febbraio 20:00 ora italiana]... mostrerò alcune vecchie build del gioco con un mio commento, ripercorrerò brevemente i numerosi aggiornamenti, lascerò un messaggio speciale ai giocatori e svelerò i 2 nuovi candidati al matrimonio della versione 1.7."

Sicuramente sarà un'occasione per i fan di Stardew Valley di rivivere la storia del videogioco, dal passato fino al suo futuro. Diteci, vi intriga questa presentazione?

Ricordiamo infine che Stardew Valley 2 era in lavorazione un tempo, ma poi l'autore ha temuto le aspettative dei fan.